España no irá a Eurovisión: otros países que dijeron no a lo largo de la historia

Lidia Camón 05 DIC 2025 - 15:12h.

Hoy es día de reacciones tras el anuncio de que España no va a participar en Eurovisión.

Hoy es día de reacciones tras el anuncio de que España no va a participar en Eurovisión. Un festival donde las tensiones geopolíticas siempre han estado muy presentes. Siempre ha sido mucho más que un festival de música. Sólo hay que echar la vista atrás.

España no estuvo presente en las cinco primeras ediciones de Eurovisión, que comenzó a celebrarse en 1956. Desde entonces no ha faltado a ninguna cita, salvo cuando el festival se canceló por la pandemia de covid en 2020, y es uno de los cinco países que más contribuyen en la UER a financiar el certamen.

Los representantes españoles han ganado Eurovisión en dos ocasiones, la primera en 1968, en Londres, con la canción 'La, la, la', cantada por Massiel; y la segunda, al año siguiente, en Madrid, con 'Vivo cantando', interpretada por Salomé, victoria que compartió con Francia, Gran Bretaña y Holanda.

Desde su primera edición, el Festival de Eurovisión ha sido escenario en varias ocasiones de polémicas políticas, en algunas de las cuales Israel ha sido directa o indirectamente protagonista. En septiembre pasado, el Consejo de Administración de RTVE decidió que España no enviaría representante a la próxima edición del festival de Eurovisión en el caso de que participara Israel.

La radiotelevisión pública española se sumaba así a otros cuatro países -Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos- que ya habían anunciado su posible retirada por los mismos motivos.

Tras la decisión adoptada este jueves por la UER, tres de estos países, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, además de España, anunciaban ya que no participarán en la edición de 2026.

Esta no es la primera vez en la que algún país decide no participar en Eurovisión por motivos políticos, ni la primera en la que Israel está en el centro de la polémica.

La primera ausencia de un país por razones políticas en Eurovisión fue la de Austria en 1969, precisamente porque el festival, tras la victoria de Massiel el año anterior, se celebraba en Madrid.

En 1975, por ejemplo, Grecia no participó en protesta por la invasión turca de Chipre.

En 1976 fue Turquía la que se ausentó -estuvo sin participar en varias ediciones- en protesta por el contenido de la canción griega que hablaba de esa invasión.

En 1993, la guerra de los Balcanes supuso la exclusión de Yugoslavia.

En 2012, Armenia decidió no participar en el festival que se celebró en Azerbaiyán, país con el que mantiene una disputa por Nagorno Karabaj, y tampoco participó en la edición de 2021, en pleno recrudecimiento del conflicto entre ambos países.

En 2005, Líbano no participa porque su ley no le permite retrasmitir la canción israelí y el concurso hay que retrasmitirlo entero, es obligatorio.

Ya en 2019 hubo protestas pidiendo que no participara Israel por utilizar el festival para blanquear su imagen y la situación en Gaza. Ningún país dejó de participar por ese motivo, pero más de 60 grupos LGTBI+ de todo el mundo acusaron a Israel de "avanzar su agenda Pinkwashing" por "el uso cínico de los derechos de los homosexuales para distraer y normalizar la ocupación israelí de la Franja de Gaza, el colonialismo y el 'apartheid'".

En aquella edición, Madonna actuó ante el público israelí y, sobre el escenario, hizo subir a dos bailarines con las banderas de Israel y Palestina saltándose así las normas del festival, que prohíbe las proclamas políticas, y provocando que Israel presentara una demanda contra ella.

En 2022, Rusia fue expulsada por la invasión de Ucrania. pero ya antes, en 2017, se retiró del concurso porque su representante, Yulia Samoylova, tenía vetada la entrada a Ucrania, país anfitrión. Samoylova había viajado a Crimea dos años antes, cuando esta península ya fue anexionada por Rusia de manera ilegal. La ley ucraniana establece que los rusos que hubieran visitado Crimea tras la reunificación tenían prohibido su ingreso en Ucrania.

Y el año pasado, 2024, Israel fue obligada a cambiar la letra de su canción (October Rain), porque hacía referencia a los atentados del 7 de Octubre. Al final quedó segunda. Ese año se puso en marcha la posibilidad de que un solo espectador pudiera emitir hasta 20 votos de una sola vez y, tras ese cambio, en las ediciones de 2024 y 2025 Israel se disparó en los votos del público.

RTVE pidió una auditoria del sistema de televoto después de que, en España, Israel lograse la máxima puntuación del público en 2024 y 2025, y el pasado mes de julio ya pidió en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) abrir el debate sobre la presencia de Israel.

El ministro de Cultura a favor de la decisión, Feijóo, no

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este jueves un "boicot deportivo y cultural" a Israel para evitar que eventos como Eurovisión sean utilizados "para blanquear" la actuación de este país en Palestina y ha añadido que, hace años, este tipo de sanción funcionó contra el 'apartheid' en Sudáfrica.

El ministro ha respaldado la postura ya expresada por el presidente de la corporación, José Pablo López, con el argumento de que "ante un genocidio en curso y un alto el fuego que no se está respetando, no podemos permitir que se utilicen grandes eventos culturales como éste para blanquear determinadas actitudes".

Según el ministro, este boicot "funciona muy bien" y ha recordado que "en el caso de Sudáfrica, cuando quisimos terminar con el 'apartheid', el boicot deportivo y cultural fue muy eficaz". De esta manera, ha reiterado su apoyo a la expulsión de Israel de "todo aquello en lo que participe con bandera de país, como es el caso de Eurovisión".

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "capricho político" del Gobierno de Pedro Sánchez la decisión de RTVE de no acudir a Eurovisión 2026 por la participación de Israel, una "hipocresía" para "cambiar de conversación" y no hablar de los problemas del Ejecutivo y del PSOE. Feijóo ha asegurado que esta situación es "impropia" de un canal público. En este sentido, ha lamentado que RTVE esté sometida a las "indicaciones" de Sánchez y así se "deslegitime", en su opinión, por los "caprichos políticos" del Gobierno.

A su juicio, España tiene una "agenda de corrupción insoportable", la agenda judicial del Gobierno es "insólita", y los problemas "se agolpan" en Moncloa y Ferraz de "abuso y acoso a las mujeres", en referencia al exdirigente socialista Francisco Salazar, por lo que la retirada de Eurovisión tiene el objetivo de "cambiar de conversación" y empezar "a hablar de la hipocresía de TVE".

Así ha criticado que mientras RTVE no acude a la cita eurovisiva, retransmita el mundial de atletismo con la participación de Israel. "Cuando nos interesa, retransmitimos acontecimientos con ciudadanos de Israel participando y cuando no nos interesa no, es un infantilismo impropio de una cadena de televisión pública y de un país como el nuestro", ha reiterado el presidente del PP.