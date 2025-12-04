En Reino Unido se prohíbe a los menores de 13 pero se quiere subir la edad a los 16

Australia se une a la lista de países que prohíben el uso de redes sociales para niños y adolescentes. Allí han decidido restringir las redes a los menores de 16 años, con multas para las empresas que incumplan esa normativa.

Hace solo unos días el Parlamento Europeo dio también un primer paso para restringir el acceso a las redes a los menores de 16, después de que Francia, Reino Unido o Bélgica hayan tomado sus propias medidas. Bélgica, por ejemplo, prohíbe las redes a los menores de 13 años.

En Francia, la ley no se cumple por problemas técnicos y jurídicos

En Francia, los menores de 13 años tienen prohibido el acceso a las redes sociales y entre los 13 y los 15 solo pueden hacerlo con el permiso de los padres. Pero todas estas medidas realmente no se han puesto en práctica por problemas técnicos y jurídicos. Un dato lo confirma, informa Laia Forés, el 63% de los niños menores de 13 años en Francia están inscritos al menos en una red social. Macron quiere ahora tomar medidas para poder prohibir totalmente las redes sociales a los menores de 15 años.

En Reino Unido se ha aprobado una ley que restringe el uso de las redes. Sin el consentimiento de los padres se prohíbe para los menores de 13 aunque se pide al Gobierno que la suba a los 16, informa Daniel Postico. Las quejas por la falta de controles y los problemas de concentración y falta de respeto de los niños provoca que el Gobierno considere estas peticiones.