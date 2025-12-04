Prohibido el acceso a Instagram y Facebook para menores de 16 años en Australia

Australia ha dado un paso pionero en el control de las redes sociales para menores, convirtiéndose en el primer país en prohibir el acceso a Instagram y Facebook a los menores de 16 años.

Esta medida ha generado una fuerte polémica y ha sido calificada por muchos de inconstitucional. Desde el 10 de diciembre, la ley comenzará a aplicarse, pero ya se están tomando acciones, y Meta ha comenzado a cerrar las cuentas de menores de 16 años. Se estima que medio millón de cuentas en Instagram y Facebook de menores ya han sido cerradas, adelantándose a la fecha de entrada en vigor de la ley.

No voy a estar triste, porque voy a hacer otras cosas, como jugar con mis amigas

"No voy a estar triste, porque voy a hacer otras cosas, como jugar con mis amigas," afirma Leyre Gil, una niña de 12 años que ya ha visto cómo TikTok le ha cortado el acceso a la plataforma. Leyre utilizaba TikTok principalmente para ver videos de caballos y manualidades, pero dejó de usarla debido a la información inapropiada que la aplicación no gestionó correctamente.

A pesar de la frustración de muchos jóvenes, algunos padres apoyan la medida. Arantza Gil, madre de Leyre, comenta que aunque su hija probablemente echará de menos la app, para los padres esta es una forma de apoyo del gobierno ante la exposición digital de los menores.

La reacción de los padres y la demanda ante el Tribunal Supremo

Las reacciones en las familias australianas varían considerablemente. Algunos están de acuerdo con la ley, otros son escépticos y algunos incluso han decidido dejar el país para continuar generando contenido digital en plataformas como Instagram y Facebook. Una familia de influencers ha decidido marcharse de Australia para seguir monetizando su contenido.

Deberían erradicar a los que abusan, o a los pederastas, no a nosotros.

Por otro lado, dos adolescentes de 15 años, Noah Jones y Macy Neyland, han llevado la ley al Tribunal Supremo, argumentando que la restricción vulnera su derecho a la libertad de expresión y a la participación política en línea. Noah Jones defiende que "deberían erradicar a los que abusan, o a los pederastas, no a nosotros."

División académica y repercusiones internacionales

El debate también ha llegado a las universidades. Catherine Page, profesora de la Universidad de Sídney, considera que una prohibición que excluye a los jóvenes "es una respuesta simple a un problema complejo". Por su parte, Terry Flew, también profesor en la misma universidad, sostiene que la medida es necesaria debido a la incapacidad de la industria para autorregularse.

A largo plazo nos va a servir a todos, a los niños sobre todo y a los padres también

A pesar de las críticas, Australia se mantiene como pionero en la regulación del acceso a las redes sociales para los menores. Si la ley prospera, podría sentar un precedente internacional sobre la forma en que los gobiernos deben abordar el acceso digital de los jóvenes. "A largo plazo nos va a servir a todos, a los niños sobre todo y a los padres también," afirma Arantza Gil, madre de Leyre, mientras observa cómo se implementa la ley en su país.