El mapa de la peste porcina en Europa

Hablar de peste porcina es novedoso en nuestro país. Hacía 30 años que no se detectaba un caso aquí, pero este virus es bastante habitual en el resto de Europa. Actualmente en la Unión Europea hay 14 países afectados.

En los países de color rojo claro, la peste sólo afecta a jabalíes, animales silvestres. No ha entrado en las granjas de cerdos gracias a los controles. Aquí en España tenemos 9 jabalíes infectados pero en Alemania, por ejemplo, llevan más de 1.600 en lo que llevamos de año.

Pero hay países en rojo oscuro, donde sí ha entrado en las granjas. Atención a Rumanía: 195.000 casos en 47 granjas o Polonia con 8.000 cerdos sacrificados.

La peste porcina deja las primeras consecuencias económicas con caídas imparables desde el mes de julio: en los último días, el desplome se ha acelerado. Y eso tiene ya un impacto directo en el empleo: el mayor grupo cárnico del sector anuncia despidos.

La cotización del porcino sufre una caída histórica, la peor del siglo. Caen las exportaciones y caen también las ventas de los productos derivados del cerdo.