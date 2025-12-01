Peste porcina: ¿Es seguro comer carne de cerdo?

La peste porcina africana es una enfermedad que no se transmite a humanos

Bajará el precio en los supermercados de cara a la Navidad, según los expertos.

¿Puede comer carne de cerdo? Es la pregunta que se hace ahora mismo la población ante el brote de peste porcina africana detectado en Barcelona. La respuesta es sí. Porque la enfermedad no se transmite a humanos. Santiago S Apellaniz, presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, deja claro que "no puede contaminar a los humanos porque hay servicios veterinarios en todos los puntos de la cadena alimentaria". De hecho, bajará el precio en los supermercados de cara a la Navidad.

Es cierto que aumenta la preocupación por el brote de peste porcina africana detectado en Barcelona, pero porque hablamos de una gran capacidad de contagio y de un sector importante para nuestra economía. "Los animales que están muertos y no son inmediatamente incinerados, la enfermedad está abierta, cualquier animal que pique o toque la está transmitiendo ", señala José María de Torres, presidente del Colegio de Veterinarios. "Lo estamos viviendo con preocupación", reconoce Jordi Siscart, Jefe sectorial del Porcino de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Catalunya-JARC.

Desde primera hora de la mañana, la UME se ha desplegado en la zona del brote, en el área de Col- serola, en Barcelona. Son 117 militares de la Unidad Militar de Emergencias, que se han sumado a otros 300 efectivos que trabajan desde ayer en las labores de control.

A esta hora se ha analizado a unos 40 jabalís de la zona perimetrada, de los que dos han dado positivo, y ocho son sospechosos de serlo. El mensaje de momento es de calma, informa Marina Pérez.

Sin riesgo de transmisión para humanos

Hablamos de una enfermedad sin riesgo de transmisión a humanos, pero capaz de matar a todos los cerdos de una granja en cuestión de días.

Ayer se localizaron al menos ocho jabalíes muertos infectados en la sierra de Collserola, cifra que se suma a los casos previos confirmados. En el centro de Investigación Animal, los agentes rurales trasladan los cadáveres para analizarlos.

Los productores insisten en la seguridad de seguir consumiendo estos productos. Esperan que el consumo no se vea afectado, pero las limitaciones a las exportaciones dejarán más carne en el mercado español y europeo. Y eso, ley oferta y demanda provocará con mucha probabilidad que bajen los precios. Lo empezaremos a notar en unos 15 días.

Ante el peligro, queda restringido el acceso al parque natural, unas normas de seguridad que este fin de semana muchos han ignorado. Son 39 granjas las que se encuentran en un radio de 6 km de vigilancia. Y aunque solo dos jabalíes hayan dado positivo , los ganaderos se muestran preocupados

Sobre el terreno, patrullas de Mossos vigilan que los jabalíes no pasen de un lado al otro de la sierra de Collserola. Despliegan vallas, trampas y repelentes para frenar el movimiento de los animales. El consejero de Agricultura, insiste en que la prioridad absoluta es impedir que el virus salga del perímetro y se extienda a otras zonas.

¿Qué es la peste porcina africana? ¿Cuáles son sus síntomas y cómo se puede prevenir?

¿A qué animales afecta?

A los cerdos domésticos y a los jabalíes. No afecta a los seres humanos. ni a otros animales como perro y gatos.

¿Cómo se transmite la enfermedad?

Entre 2 y 4 días después de la infección, a través de la saliva, orina, heces, secreciones nasales y el mismo aire que respiran y a través de las garrapatas que albergan el virus sin que les afecte

¿Cómo traspasa las fronteras?

A través de los camiones que los transportan, ropa, calzado y casi cualquier material que pueda impregnarse. También en la carne contaminada, el virus es extremadamente resistente: sobre 110 días en carne fresca, y 1.000 días en carne congelada. Pero, no afecta a lo que comemos los humanos.

¿Cuáles son sus síntomas?

Fiebre alta, lesiones hemorrágicas en la piel, conjuntivitis, y se ponen azules las patas, orejas, hocico y cola (cianosis). Los cerdos más jóvenes los mas afectados mueren el 100%.

¿Qué hacer en caso de sospecha?

Notificarlo a las autoridades, no transportar al animal.

¿Cuándo ya hay un foco cómo hay que actuar?

No existe vacuna para evitar la enfermedad ni tratamiento para curarla. No existe tratamiento. Se acaba con el animal.

¿Cuándo se da por finalizado un foco y se vuelve a la normalidad?

En las granjas de cerdos, y una vez que se han sacrificado los animales y realizado las tareas de desinfección, se pueden traer cerdos de nuevo a los 40-45 días.

España, el primer productor de carne de porcino de la UE

La alarma en el sector porcino es enorme porque nuestro país es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea, y el tercero del mundo, con 5 millones de toneladas sólo por detrás de China y EEUU. El año pasado vendimos 8.800 millones de euros en carne de cerdo. De momento, el suministro a Europa, unos 5.000 millones, estarían garantizado pero preocupan las ventas fuera de la UE, que en 2024 alcanzaron los 3.600 millones de euros.

España vende porcino a 104 países, somos el segundo exportador mundial

No hay restricciones en la Unión Europea. Lo que sí hay son 44 países que exigen requisitos sanitarios frente a la peste porcina. De ellos, la mitad han reconocido que esta situación afecta a una región concreta y se pueden seguir importando de otras zonas productoras. Entre esos países está China, el principal socio comercial del sector. Allí se vendió casi una quinta parte de las exportaciones españolas el pasado año:1588 millones de euros.

¿Qué implica esta situación?

En este caso la referencia es la provincia, en la práctica que es Barcelona la que queda excluida de la exportación Japón, tercer cliente del porcino, está entre los países que no aceptan esa regionalización y con los que ahora hay que renegociar y, mientras, los certificados de exportación están suspendidos.

En cualquier caso, hablamos de un sector importantísimo en la economía española. De toda la producción ganadera, el porcino supone el 40%, hay más 80.000 explotaciones y 34 millones de animales. La organización agraria COAG destaca que estamos hablando de un foco de fauna silvestre, no en una granja. En la UE hay 14 países con peste porcina y en Alemania, Italia o Polonia han seguido exportando sus productos gracias a esa estrategia limitar las zonas afectadas.