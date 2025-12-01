Las incógnitas de las muertes de Roshmed y Sharit

Dolor y conmoción en Jaén por la muerte de dos menores de 15 y 16 años, Roshmed y Sharit.

"Mi hija me llamó y me dijo que hasta qué hora la dejaba y le dije que hasta las diez y me dijo pues a las diez nos vemos", dice la madre de Sharit..

Dolor y conmoción en Jaén por la muerte de dos menores de 15 y 16 años, Roshmed y Sharit. Con un sentido aplauso se rompía frente al ayuntamiento de la ciudad uno de los tres minutos de silencio en memoria de las víctimas y de otro menor fallecido hace un mes. "Queremos que se vaya en paz", dice Alexander, el padre de Sharit. La investigación sobre este suceso sigue abierta aunque la principal hipótesis es el suicidio, informan Ana Martín, I.López.

Algunos compañeros de estudios han apuntado que ambas sufrieron bullying en el centro escolar, así como que una de ellas, Rosmed, lo había sufrido en su anterior instituto (IES El Valle) y habría manifestado su intención de quitarse la vida. La Policía también ha descartado que las dos chicas sufrieran 'bullying' o acoso escolar, pese a los testimonios en sentido contrario relatados a EFE por amigos suyos.

Según el relato de los padres la cronología de los hechos fue la siguiente: A las 21:40 de la noche Roshmed de 15 años le envío un mensaje a Sharit, de 16, despidiéndose de ella. En ese momento, Sharit envió otro a su novio para dejar la relación. La madre de Sharit está desconcertada ante esta decisión porque "estaba superenamorada de ese niño".

A partir de ahí, todo son suposiciones. La madre de Sharit no da crédito a lo ocurrido. "Mi hija me llamó y me dijo que hasta qué hora la dejaba y le dije que hasta las diez y me dijo pues a las diez nos vemos". La madre cree que su hija ya iba para casa cuando Roshmed la llamó. "Había hecho sus tareas para el día siguiente", por lo que no cree que en su mente estuviera el suicidio.

A las chicas las encontraron los padres de una de las menores, en una zona muy frecuentada del parque de la Concordia. No tenían señales de violencia por lo que se descarta la implicación de terceras personas. Se investiga ahora si esta menor o ambas fueron víctimas de acoso escolar. Alexander, padre de Sharit cree que el duelo va a empezar ahora, "esta tarde cuando entre en casa y ya no esté allí".

Más duro y enigmático ha sido en declaraciones a Canal Sur, donde ha señalado que “mi hija era una niña feliz” en Canal Sur. “Ni depresión ni bullying. No tenía problemas de autoestima”, y ha ido un poco más allá “quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto”.

Alexander señala que el texto, enviado por la plataforma de WhatsApp, “está demasiado bien escrito para ser de una adolescente”. Por ello, insiste, hay que seguir “buscando la verdad” de lo que pasó ya que considera que no ha sido un doble suicidio sino que hay algo más detrás. De hecho, ha hablado de “una secta, una banda… No quiero especular, pero esto no es normal. Mi hija no se habría quitado la vida por su propia voluntad”.

También le desconcierta la altura de la rama donde aparecieron las niñas. “Esa rama es tan baja que cualquiera la alcanza. Yo mismo bajé a mi niña. Ella podría haber apoyado los pies. A mí me sale pensar que la subieron cuando ya estaba inconsciente”, señala.

Investigación bajo secreto de sumario

La investigación continúa bajo secreto de sumario a la espera de recibir el resultado de las autopsias y de las pruebas de toxicología.

En la concentración, celebrada en la plaza de Santa María, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado la “consternación” que envuelve a toda la sociedad, pero ha apelado a “tener el máximo respeto y no hace elucubraciones para no dañar a las familias ni a terceras personas”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, tras mostrar el pésame y el apoyo a las familias de las dos adolescentes ha señalado que “la Policía Nacional está investigando desde el primer momento con todo rigor” y ha subrayado que “todas las líneas de investigación están abiertas”.

Fernández ha hecho un llamamiento al “respeto de toda la sociedad” y ha pedido “cautela” al tratarse de un caso donde están implicadas menores.

Por otra parte, la Universidad, el instituto donde Sharit (16 años) y Rosmed (15 años) cursaban sus estudios de peluquería y estética (IES San Juan Bosco) y el Obispado también se suman a este gesto en solidaridad con las familias rotas.