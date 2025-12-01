Patricia Pereda 01 DIC 2025 - 16:51h.

A los 19 años recibió un diagnóstico que le cambió la vida: “Tenía sida. Yo pensaba cuando era joven que me iba a comer el mundo y el mundo casi me come a mí”

En el Día Mundial del Sida, Barcelona ha desplegado tapices desde los balcones del Ayuntamiento y de la Generalitat “para recordar a los afectados por el virus”, en una jornada marcada por la sensibilización y la prevención. En España, se siguen diagnosticando más de 3.000 casos nuevos al año, principalmente en hombres jóvenes: uno de cada tres afectados tiene entre 25 y 34 años.

Carmen Martín, presidenta de Cesida, sabe lo que implica convivir con el virus. A los 19 años recibió un diagnóstico que le cambió la vida: “Tenía sida, pensaba que me iba a morir. Yo pensaba cuando era joven que me iba a comer el mundo y el mundo casi me come a mí”. Desde entonces han pasado 33 años de lucha, no solo contra la enfermedad, sino contra el estigma que aún pesa sobre quienes viven con VIH.

“De cómo se nos ha juzgado por nuestras vidas, por nuestros comportamientos, sintiendo miedo de ser despedidos de su trabajo. El VIH no duele, el estigma sí duele”, denuncia. A día de hoy, Carmen solo necesita un pinchazo cada dos meses y mantiene su carga viral a raya. “El tomar tratamiento permite a las personas que vivimos con VIH no transmitir la infección”, destaca desmintiendo uno de los mayores mitos sobre el virus.

El doctor Félix Calderón, investigador de la compañía farmacéutica Viiv Healthcare -especializada en el desarrollo de terapias para el VIH, formada por Pfizer y GlaxoSimthKline-, lo explica con claridad: “Si no lo puedes detectar en sangre, y eso se consigue gracias a los antirretrovirales, no puedes transmitirlos, con lo cual el estigma que hay alrededor no está justificado”.

Maternidad, relaciones y futuro: ¿Es posible una vida normal con VIH?

Carmen es madre de un hijo libre de la infección. “Yo he podido ser madre y no transmitir la infección. Un hombre que vive con VIH y mantiene relaciones bien protegidas tampoco transmite la infección”, recuerda, desmontando los tabúes asociados al virus.

Los avances científicos han permitido que las personas con VIH tengan una vida plena. El doctor Calderón insiste en que existen “tratamientos que les permiten tener una esperanza de vida tan larga como una persona que viva sin VIH”.

En una jornada dedicada a la concienciación, las voces de pacientes y expertos coinciden en un mensaje esencial: con medicación, el VIH es indetectable y, por lo tanto, intransmisible.