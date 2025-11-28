El sarampión resurge en el mundo gracias a los antivacunas

Patricia Pereda 28 NOV 2025 - 20:07h.

Los casos alcanzan 11 millones y los expertos vinculan el repunte a los movimientos antivacunas

¿Por qué la gripe de este año está ya en niveles de pandemia?

Los casos de sarampión están aumentando a nivel global, superando incluso los niveles previos a la pandemia. En 2024 se estiman 11 millones de infecciones, 800.000 más que antes de la COVID-19, y la enfermedad ha vuelto a países donde se había eliminado. Los pediatras señalan que ahora es común ver casos de sarampión durante la residencia, algo impensable hace años.

El experto Quique Bassat, de ICREA-ISGlobal, subraya: “Parte del problema son aquellas personas que deliberadamente no quieren vacunarse o que no quieren vacunar a sus hijos”. Este incremento está directamente relacionado con la falta de vacunación y con la acción de los movimientos antivacunas, responsables de muchos de los brotes recientes.

Mortalidad, contagio y la importancia de la vacuna

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo: un solo caso puede infectar a hasta 18 personas si no están vacunadas, mientras que la COVID-19 o la gripe contagian solo a dos o tres. Es una enfermedad peligrosa que en 2024 causó 95 millones de muertes, la mayoría en niños menores de cinco años.

La vacuna, altamente eficaz y segura, ha salvado más de 59 millones de vidas desde 2000, reduciendo un 88 % las muertes por sarampión entre 2000 y 2024. Los expertos destacan que, si se alcanza una cobertura de vacunación del 95 %, la enfermedad se puede controlar sin problemas. La inmunización sigue siendo fundamental, porque donde la población es susceptible, el virus se expande con rapidez, y los brotes se producen con facilidad.