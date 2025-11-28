¿Por qué la gripe de este año está ya en niveles de pandemia?

Los casos han subido un 14% en una semana y ya son tres semanas de subida consecutiva

Ahora mismo hay 40 casos por cada 100.000 habitantes situándose por primera vez sobre el umbral epidémico

Compartir







Suben los casos de gripe. Ahora mismo hay 40 casos por cada 100.000 habitantes situándose por primera vez sobre el umbral epidémico. Ha subido un 14% en una semana y son tres semanas de subida consecutiva. Si comparamos con el año pasado, en esta misma semana había 14,2 casos por casa 100.000 habitantes, 36 menos que ahora. Desde otoño 2024 hasta mayo 2025 unas 1.825 han muerto por gripe en nuestro país.

Los expertos señalan que este repunte se debe a múltiples factores, pero hay uno clave: la variante K del virus gripal A(H3N2), detectado desde abril en varios países europeos y ya predominante en lugares como Japón, Reino Unido y Canadá y que logra sortear gran parte del impacto de la vacuna -sigue siendo muy recomendable- y es más contagiosa.

PUEDE INTERESARTE La gripe roza ya el umbral de pandemia aunque el nivel de contagio es bajo: temor a la Navidad

Los síntomas de la gripe, en todo caso, no cambian: siguen siendo tos, fiebre, malestar general y la congestión, que aparecen en casi ocho de cada diez pacientes. También, en menor medida, casi la mitad de los pacientes sufre dolor de garganta, cefalea, mialgia y escalofríos.

Esta situación puede empeorar las enfermedades crónicas que ya tienen los pacientes: hipertensión arterial (52,8%), enfermedad respiratoria (asma) (44%), enfermedad metabólica (diabetes) (42,6%), enfermedad cardiovascular crónica (40,8%), enfermedad renal (20,3%) inmunodeficiencias (10,5%) y patologías hepáticas (3,9%).

PUEDE INTERESARTE La gripe muta y el pico de gripe se adelanta y se dispara por la variante K: Europa llama a vacunarse

Y otro de los grandes efectos de esta expansión de la gripe es el colapso de las urgencias. Y más aún por los más pequeños de la casa que suelen contagiarse antes de Navidad.