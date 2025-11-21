La gripe se adelanta cuatro semanas por culpa de la variante K, más contagiosa y severa

Beatriz Benayas 21 NOV 2025 - 22:27h.

Las hospitalizaciones por gripe se han duplicado desde la semana pasada.

La llamada variante K de la gripe este año es más severa y bastante contagiosa.

Y con el frío, ya están aquí los virus respiratorios. La incidencia de la gripe se está disparando antes de lo habitual, nada menos que entre tres y cuatro semanas antes porque la llamada variante K, la que hay ahora mismo, se propaga rápido y es más severa. Europa llama a la vacunación para frenar esta expansión.

La misma semana, el año pasado había 12 contagios cada 100.000 habitantes, ahora hay 33, el triple. Y no solo eso, las hospitalizaciones por gripe se han duplicado desde la semana pasada.

La incidencia en Cataluña se ha disparado, por ejemplo. El volumen de contagios esta temporada está muy por encima.

Por eso urge que la población vulnerable se vacune. Todavía hay un 40% de los mayores de 80 sin vacunar, más de la mitad de los de 70, y ojo, más del 60% de los sanitarios tampoco tiene la vacuna.

La de este año protege contra la cepa que está pululando entre nosotros y, sobre todo, reduce el riesgo de desarrollar cuadros graves.