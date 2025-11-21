La IA devuelve la voz a Fran, enfermo de ELA: "Es emocionante volver a escucharme"

Patricia Pereda 21 NOV 2025 - 15:18h.

La inteligencia artificial ha devuelto la voz a Fran, bombero forestal enfermo de ELA

"Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz", dice Fran

La inteligencia artificial ha devuelto la voz a Fran, bombero forestal enfermo de ELA. La perdió a los dos años de ser diagnosticado y hoy tanto él como su familia pueden escucharle. Lo dice en castellano, "es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz", y también en valenciano.

Hace 8 años que a Fran, bombero forestal de 36 años le diagnosticaron ELA- y hace seis que perdió su voz, su esencia. Su padre no puede contener la emoción, porque a veces los pequeños logros y gestos, cambian vidas o estados de ánimo. Y más en enfermedades como la ELA, donde las emociones son tan importantes. "La ELA me ha quitado la voz, pero no las ganas de luchar".

"Una de las peores etapas de la ELA es perder la voz progresivamente, pero ver que ahora podemos escuchar su voz es impresionante", dice Francisco Vivó, padre de Fran, que dice estar viviendo "un sueño increíble".

Todo gracias a un proyecto pionero de la Universidad Politécnica de Valencia realizad de forma totalmente altruista, informa M.Ponce. "Para nosotros ha sido todo un placer dar un poco de alegría y de ilusión", dice Jordi Linares, director de VertexLit, y que fue miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (Vrain) de la Universitat Politécnica de València (UPV).

"Con el uso de la IA hemos sido capaces de recrear su voz para que pueda expresarse de nuevo con sus matices en la voz, su prosodia y su particular forma de hablar -, explica Linares-. De esta forma, vuelve a comunicarse con su voz natural con sus allegados, familiares y amigos". Ellos han sido una parte activa del proceso de recuperación de la voz porque han ayudado en el trabajo de construcción del habla y han permitido ajustar la carga emocional, la entonación o la intención del mensaje a través de un editor que respetaba su identidad sonora. "Al final esta voz no es solo para Fran es para todos ellos", explica Linares.

Con apenas 20 minutos de audio, los investigadores lo han conseguido. "La tecnología solo pone la voz: la emoción sigue siendo suya".

Antes, todo en la vida de Fran sonaba a robot. Hace siete años que su familia escuchaba a un robot, pero ahora pueden escuchar a Fran.

Vicent Bott, de ValgrAI de la UPV, "es un caso de cómo la IA puede ayudar a las personas y abre un enorme abanico de "posibilidades a los enfermos de ELA, para ayudarles a recuperar quiénes son y tener esperanza en la vida"

Un paso más de la inteligencia artificial en el mundo de la medicina.