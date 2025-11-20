Carlos hace andar a Mari, la mujer que le enseñó a caminar de niño, con el exoesqueleto que ha creado
Es una historia de Instagram que no ha pasado desapercibida. Una de esas que nos reconcilia con el ser humano. Un vídeo de solo 77 segundos, que ha conmovido al mundo: se trata de Mari, una mujer de 85 años, utilizando un exoesqueleto que le permite volver a caminar. Lo más conmovedor de esta historia es que quien la ayuda a ponerse de pie es Carlos Martínez, el niño al que Mari cuidó y enseñó a caminar cuando él era pequeño. No solo eso. Es el creador del exoesqueleto que la ha ayudado a caminar.
A sus 85 años, Mari sufre de intensos dolores y tiene problemas para caminar. Sin embargo, gracias a una tecnología creada por Carlos, su vida ha dado un giro de 180 grados. Carlos, campeón del mundo de baloncesto 3x3 y empresario cofundador de Wellbeinn, ha desarrollado un exoesqueleto diseñado para ayudar a personas con movilidad reducida.
Este dispositivo, que utiliza un sistema de doble motor y fibra de carbono, permite a personas como Mari volver a caminar y hace la sonrisa que vuelva a su cara.
"Yo como deportista he sufrido mucho de dolores, así que sé lo que significa vivir con dolor crónico", comenta Carlos. El exoesqueleto que ha diseñado está pensado para mejorar la movilidad y devolver la dignidad y la alegría a quienes lo necesitan. “Este dispositivo está pensado para personas con Parkinson, movilidad reducida o aquellos que sufren por un desgaste corporal. El objetivo es ayudarlos a recuperar su calidad de vida”, explica.
El vídeo de Mari caminando, ayudada por Carlos y su invento, ha emocionado a miles de usuarios en las redes sociales. Pero más allá de la tecnología, la historia y conexión entre Carlos y Mari contagia vida, amor y gratitud.
“Ha vuelto a sonreír”, dice Carlos mientras observa a Mari caminar, un gesto tan sencillo y a la vez tan lleno de significado. Porque, a veces, una sonrisa es todo lo que necesitamos para recuperar la esperanza.