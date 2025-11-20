¿Qué impacto tiene que la sentencia condenatoria al Fiscal General no sea unánime?

Daniel Montero Isabel Sanz 20 NOV 2025 - 14:16h.

La decisión no ha sido unánime, ya que cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.

El fallo ha sido comunicado a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique la sentencia.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Esos dos años de inhabilitación le imposibilitan para seguir en el cargo en cuanto haya sentencia por la supuesta falta en la custodia de unos documentos que estaban a cargo de la Fiscalía. Según el código penal, la revelación de secretos de un tercero, el funcionario público que debe tener el compromiso de la custodia es la Fiscalía.

La decisión de adelantar el fallo antes de tener la resolución impide, por ahora, saber en qué argumentos se basa el tribunal para condenar al fiscal general ni si le atribuye directamente la filtración.

El fallo adelantado por el Supremo es el siguiente: “Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales. Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación (en referencia a otros delitos que le atribuían algunas de las acusaciones populares), como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos”.

La vía para recurrir al TC por vulneración de derechos

Ahora tendremos que ver si va a recurrir al TC o una revisión en casos excepcionales. Por eso se ha hablado de vulneración de derechos fundamentales mediante un incidente de nulidad, una vía que no suele prosperar pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC). Esa es la vía para el Constitucional. De recorrer esa vía, el jefe del Ministerio Público podría solicitar a la corte de garantías que, de forma cautelar, suspendiera la ejecución de la condena hasta que resolviera sobre el recurso contra este fallo.

Pero lo que no va a hacer el Constitucional este es entrar en el fondo de la sentencia. Esos recursos no son suspensivos, es decir, que lo que diga el Constitucional no indica normalmente que haya que suspender la sentencia.

El tribunal --formado por siete magistrados de mayoría conservadora-- ha adelantado su fallo este jueves, tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Precisamente, se sabe ya el fallo, porque la magistrada que tenía que redactar la sentencia quería absolverle. Está lejos de los seis años de cárcel que pedía la acusación. Aun no se saben exactamente las razones concretas y expuestas de la condena. El fiscal general del Estado será inhabilitado cuando se conozca la sentencia porque por ahora hay un fallo, aunque el Gobierno ya busca sustitutos. Su número dos ocuparía el puesto o otra persona que nombre el Gobierno. Políticamente la carga del fallo es muy importante.

La decisión no ha sido unánime, ya que cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, esta última era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del TS, que también presidió el tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

El fallo ha sido comunicado a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique la sentencia, que se conocerá posteriormente. Aún no está redactada.

Las reacciones

El Gobierno respeta la decisión aunque no la comparte y pondrá en marcha su relevo

El Gobierno ha expresado este jueves su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque no la comparte, y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.

Eso sí la eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, calificándola como "una vergüenza".

Podemos tacha de "puro golpismo judicial" la condena de inhabilitación del TS al fiscal general

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de "puro golpismo judicial" la condena del Tribunal Supremo (TS) de dos años de inhabilitación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--.

"La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'X'.

Belarra ha exclamado que "basta ya" de "golpismo judicial" y ha cargado también contra el PSOE al preguntarse "qué más tiene que pasar" para que los socialistas renueven "el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional".

De esta forma, ha aludido a la reclamación que viene haciendo su formación para acometer cambios legales en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para nombrar a vocales sin tener que contar con los votos del PP.

El PP dice que la "verdad se ha impuesto" y ve "histórico" que sea inhabilitado

El Partido Popular ha asegurado este jueves que "la verdad se ha impuesto" con la condena al fiscal general del Estado y ha calificado de "histórico" que sea inhabilitado. Además, ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz" y ha añadido que ahora él tendrá que pedir perdón.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que en su día Sánchez dijo que "la verdad se impondrá" y ha recalcado que "la verdad se ha impuesto": "el fiscal general del Estado condenado e inhabilitado".

"Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", ha declarado Gamarra en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha enumerado las personas imputadas que rodean a Sánchez y ha afirmado que el "primer agraciado" es el fiscal general. "Condenado por el TS por revelación de secretos. Inhabilitado 2 años. El fallo ha sido 5-2", ha apostillado.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que es un fallo "histórico": "el fiscal general del borrado, inhabilitado". Además, ha recordado que Pedro Sánchez "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz. Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción. "La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno", ha añadido en la misma red social.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado que el TS condena al fiscal general del Estado "a pesar de la sentencia dictada por Sánchez" en su entrevista en el País, en la que aseguraba que es "inocente". "El Estado. Derecho", ha enfatizado.

Vox ve la condena como "otro hito de la vergüenza del Gobierno" y pide elecciones "por dignidad"

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha asegurado este jueves que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos es "otro hito más de la vergüenza" que supone el Gobierno y ha pedido elecciones "por dignidad y coherencia".

En una valoración desde el Congreso, Figaredo ha acusado al Ejecutivo de "colonizar, manosear y tomar al asalto" todas las instituciones del Estado y ha recordado que los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano, David, también tienen causas pendientes de resolución judicial. "Una pieza más del Gobierno, es una cosa impresionante e impactante", ha subrayado.

Por eso, el secretario general del grupo parlamentario, que ha destacado que García Ortiz está inhabilitado para desempeñar sus funciones, cree que "si tuviesen dignidad y coherencia convocarían elecciones hoy mismo", y ha apelado al PP para que ejerza una "oposición frontal y total, de distancia infinita y sistemática en las calles, las instituciones y los tribunales".

Por último, ha recordado que Sánchez dijo que "quién pediría perdón" al fiscal general del Estado cuando el caso por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, acabara sin condena, para preguntarse "quién pedirá perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno".