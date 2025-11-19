Sandra Mir 19 NOV 2025 - 17:57h.

Raquel Bartolomé, emprendedora en Segovia, ha creado tres negocios en su pueblo, celebrando el Día de la Mujer Emprendedora

Matagüena, SegoviaHoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una fecha para reconocer a mujeres como Raquel Bartolomé, cuyo esfuerzo y visión han dejado huella en su localidad. Raquel, hija de un ganadero y una artista rural, es un ejemplo en la pequeña localidad de Prádena, en Segovia, mostrando su trabajo incansable y una profunda conexión con la tierra.

Desde pequeña, estuvo involucrada en las tareas del campo, aprendiendo de la naturaleza y de la vida rural. "Emprendes a cuidar las vacas, a hacer lo que te toque," comenta Raquel, al recordar sus primeros pasos en el emprendimiento, cuando aún el medio rural ofrecía desafíos muy diferentes a los de hoy.

Raquel quería reivindicar la identidad de su pueblo

A lo largo de los años, Raquel ha logrado algo que muchos consideran una verdadera hazaña: ha puesto en marcha tres negocios en una zona rural con apenas 500 habitantes. Su primer proyecto fue su arte, una pasión que comenzó a explorar de manera autodidacta y que la llevó a ganar reconocimiento en el ámbito local.

"Siempre con el mismo concepto, reivindicar la identidad del territorio y hablar de este territorio," explica Raquel. Para ella, su arte es una forma de rendir homenaje a las raíces que la conectan con su pueblo. Pero la vida de Raquel dio un giro cuando, tras años de dedicación a la pintura, la llegada de sus hijos hizo que necesitara nuevas fuentes de ingresos.

Ahí decidió emprender un segundo negocio: un alojamiento rural en el que la creatividad y el reciclaje se convirtieron en sus principales aliados. "A veces, más vale gusto que dinero," dice Raquel mientras nos cuenta cómo logró transformar el espacio con muebles de segunda mano y pintura a mano.

Tiene en marcha tres negocios distintos

Raquel no se conformó con esos dos negocios. Aún siendo consciente de los problemas que enfrenta el medio rural, decidió dar un paso más y emprender un tercer negocio enfocado en casas asequibles para revitalizar los pueblos vacíos de Segovia. En un contexto donde la despoblación es un problema grave, Raquel busca soluciones que permitan a las nuevas generaciones quedarse en el campo, apostando por viviendas accesibles para familias jóvenes que quieran hacer su vida en el medio rural.

El acceso limitado a recursos, la falta de crédito y las barreras para conciliar la vida laboral y familiar son algunos de los principales obstáculos que ha tenido que superar. A pesar de ello, Raquel ha logrado prosperar y convertirse en un referente para otras mujeres emprendedoras del campo. "En España es mucho más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien, y eso debería cambiar", afirma Raquel, aludiendo a las dificultades estructurales para los emprendedores, especialmente en áreas rurales.

Además, Raquel se considera afortunada por haber entrado en el 'proyecto Gira', una iniciativa destinada a formar a mujeres que quieren emprender. Raquel destaca: "Me resultó muy satisfactorio porque hacíamos cursos con otras mujeres que estaban emprendiendo proyectos diferentes, pero que al final todas teníamos como algo que decir y algo que compartir".

En un mundo empresarial donde las mujeres siguen enfrentando más dificultades que los hombres, historias como la de Raquel Bartolomé son un recordatorio de que el emprendimiento femenino es una vía para la autonomía económica, a la vez que una poderosa herramienta para revitalizar territorios rurales y conservar nuestras tradiciones. Raquel ha logrado, en un pequeño pueblo de Segovia, lo que muchos consideran un sueño: emprender con éxito, ser madre y aportar a la comunidad.