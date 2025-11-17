La brecha salarial deja a las mujeres europeas trabajando “gratis” desde hoy hasta el final de año

Cobran un 12% menos de salario por hora y 430 euros menos al mes en promedio.

A partir de hoy y hasta final de año, las mujeres europeas trabajan de forma gratuita debido a la brecha salarial de género. En promedio, se percibe un mes y medio menos al año en comparación con los hombres por el mismo trabajo.

Las mujeres cobran un 12% menos por hora trabajada que los hombres, lo que equivale a regalar el salario de aqu�í a diciembre. Aunque la brecha salarial se reduce lentamente con el tiempo, la desigualdad persiste.

Según datos del INE, el salario bruto medio de los hombres es de 2.593 euros, mientras que el de las mujeres es de 2.163 euros, lo que representa una diferencia de 430 euros menos al mes. Esta desigualdad también afecta a las pensiones: cuando llegue el momento de recibirlas, se estima que las mujeres percibirán un 24% menos que los hombres, prolongando la disparidad económica a lo largo de toda la vida laboral.

A pesar de ciertos avances, la brecha salarial sigue siendo un desafío estructural en Europa. La concienciación sobre estas cifras y la implementación de medidas efectivas son esenciales para garantizar igualdad de remuneración y seguridad económica a largo plazo.