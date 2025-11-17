Los forenses concluyen que Pujol no tiene "capacidad procesal" de defenderse en el juicio

Pujol mejora de su neumonía, la fiebre ha desaparecido, pero la insuficiencia respiratoria es aguda.

No está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio.

Los médicos forenses que examinaron al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un "deterioro cognitivo moderado", por lo que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni dispone de "capacidad procesal" para defenderse.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Jordi Pujol, quien está hospitalizado en Barcelona por una neumonía, pidiera que el tribunal valorara su capacidad para ser juzgado y reclamara que pudiera seguir el juicio por videoconferencia.

Tras recibir el informe forense, la Audiencia Nacional había dictado una providencia, en la que citaba a Pujol para examinarlo el próximo lunes, antes del inicio del juicio, aunque le permitía comparecer por videoconferencia. La Audiencia Nacional acordaba citar al expresidente catalán Jordi Pujol a comparecer por videoconferencia en la primera sesión del juicio que se celebrará a partir del lunes 24 de noviembre por su presunta fortuna oculta en Andorra para que explicara su estado de salud.

La Audiencia Nacional ordenó que se practicara este reconocimiento médico a la vista de los informes aportados por la defensa de Pujol sobre su estado de salud, incluido uno sobre sus capacidades cognitivas, dado que el expresidente tiene 95 años. Finalmente, el informe de los forenses ven inviable que Pujol pueda comparecer en un juicio y ejercer su defensa.

Ingresado por neumonía

Pujol fue ingresado en la tarde del pasado sábado en la Clínica Sagrada Família de Barcelona por una neumonía. Su hijo y exdiputado de CiU Oriol Pujol ha manifestado este lunes que su padre está estable y que evoluciona "positivamente". Asimismo, ha indicado que la fiebre "prácticamente ha desaparecido" pero que "tiene una insuficiencia respiratoria", que ha descrito como un poco aguda.

También ha asegurado que el pronóstico médico habla de estabilidad, y ha añadido que probablemente permanecerá ingresado "hasta el jueves".

Por su parte, el médico personal del expresidente de la Generalitat, el doctor Jaume Padrós, aseguró el pasado 31 de octubre en una entrevista de 'Ser Catalunya' que es "más que razonable" que se valore su estado de salud para valorar si es apto para afrontar el juicio previsto para el próximo 24 de noviembre.

Así, la Audiencia Nacional ordenó a la Clínica Médico Forense de este alto tribunal que practicara un reconocimiento al expresidente, de 95 años, con la finalidad de determinar si está en condiciones de asistir a la vista.

Fue el jueves pasado cuando los facultativos se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas con el fin de determinar si está en condiciones de desplazarse hasta Madrid.

"Declarar en Madrid puede ser mortal"

Oriol Pujol aseguró el pasado 6 de noviembre que su padre quiere ir a declarar en su juicio, pero valoró que hacerle ir a Madrid durante 6 meses "puede ser bastante mortal". "Mortal sería como expresión dicha, pero además algo literal. Pero él tiene ganas de ir", adujo en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por esta agencia de noticias.

Oriol reconoce que a su padre "le cuesta recordar los nombres de los hijos" y, de hecho, presenta "marcadores de alzhéimer". "Cognitivamente es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien", precisó, y añadió que su padre "tiene ganas" de ir a juicio, si bien su cuerpo "no aguanta".

"No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar", agregó Oriol Pujol, que detalló que su padre "arrastra dolor" y que, a pesar de que su cuerpo está "castigado, débil, frágil", no quiere eludir el juicio: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio". Y añadió que su padre tiene días "realmente chungos" y días muy buenos, y que el problema está en su cuerpo castigado, débil y frágil, textualmente.

Preguntado por la información publicada por de 'El Periódico de Catalunya' que apunta que su Jordi Pujol tiene marcadores de Alzheimer, dijo que es cierto, pero que este no es el motivo por el que piden una inhabilitación, sino por el hecho de los traslados a Madrid durante los 6 meses que dura la causa, y pidieron que pueda comparecer de manera virtual.

La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.

La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros. Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.