La comparecencia de Mazón en el Congreso: insultos, acusaciones y pocas novedades

Es usted un "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata". Son palabras de Gabriel Rufián dirigidas a Carlos Mazón y reflejan en gran medida la cita del president en funciones en la Comisión del Congreso, que recordó no poco a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Senado. Mucho alboroto, grito, agresividad, más preguntas autocontestadas que certezas.

Ha acabado diciendo Mazón, que no ha aclarado nada, que le "hubiera gustado poder hablar más y mejor, esa es la verdad". Ninguna novedad ha salido de la comisión en la que se ha preguntado lo que bebió, por qué se cambió de jersey a 20 grados o si iba o no con escolta. Se bebió un vino, sí se quitó la chaqueta por el jersey y fui con el escolta a la comida pero después no estuvieron con él.

Mazón no ha desvelado nada concluyente y ha seguido señalando al Gobierno por la falta de información y ayuda. Que él estuviera en el Ventorro en vez de en el Cecopy, no lo ve un problema porque no era él el encargado de enviar alertas. Y en cuanto a los momentos incomunicados... pudo tener el móvil en la mochila. "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando" ni de la magnitud "de lo que iba a ocurrir" durante la tarde del día de la DANA ha sido su mensaje.

"No fue un problema de falta de decisiones, sino de falta de información", ha recalcado Mazón ante la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre de 2024 en el Congreso, en la que los grupos de la izquierda le han señalado como el culpable de las muertes, mientras que PP y Vox se han centrado en poner de relieve la inacción del Gobierno central. Mazón ha comparecido una semana después de hacer lo propio en las Cortes Valencianas, donde la oposición le reprochó que no contestase a sus preguntas. En esta ocasión, las formaciones de izquierdas han lanzado infinidad de preguntas para que las contestara con los monosílabos "sí" o "no", interrumpiéndole en cuanto veían que Mazón intentaba alargarse.

El president en funciones de la Generalitat Valenciana ha insistido en que él es quien ha dado "más explicaciones" de todos los responsables políticos y el que ha asumido más responsabilidades al haber dimitido el pasado 3 de noviembre.

Gabriel Rufián: "Es usted un inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata"

Especialmente agrio ha sido el interrogatorio del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha acusado de ser un "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata" y ha deseado que pague con la cárcel "todo lo que ha hecho", informa Susana Camacho.

Rufián ha insistido en exigirle que pidiera perdón a las familias de las víctimas, muchas de las cuales han seguido la comparecencia a las puertas del Congreso. El presidente valenciano en funciones ha intentado intervenir asegurando que no había información sobre lo que estaba sucediendo ni sobre las primeras pérdidas de vidas humanas y ha manifestado "la pena por todas las víctimas por igual, todas". "Yo no era el que tenia que activar la alerta", ha dicho Rufián muy crítico con el presidente valenciano en funciones; "yo tampoco", ha contestado Mazón, quien ha dicho que "no ha vetado a ninguna de las víctimas".

El diputado ha cuestionado por qué cuando el presidente valenciano llegó la tarde de la DANA al Palau de la Generalitat tras comer con una periodista en el restaurante El Ventorro se había cambiado de ropa. La contestación ha sido que no se cambió de ropa, pero que se puso un jersey que llevaba en la mochila porque tenía frío y que es algo que hace habitualmente, también cuando está en su despacho y no tiene actos oficiales porque le molesta la corbata. "¿Pero usted cree que soy idiota?", le ha replicado el diputado en la sesión, en la que la mochila de Mazón se ha llevado parte del protagonismo.

El enfrentamiento entre Rufián y Mazón se ha intensificado cuando el diputado de ERC ha vuelto a acusar al presidente valenciano en funciones de mentir acerca de los avisos emitidos antes de la tragedia. "Miente usted, no es verdad", ha repetido Rufián, elevando el tono de voz ante la comisión. El diputado de ERC ha mostrado las fotos de varias de ellas mientras leía los testimonios de los familiares sobre lo sucedido el día de la DANA. Entre ellos ha mencionado a Nizan, un niño de cuatro años cuyos padres acudieron al colegio "porque no sabían nada, nadie les avisó". "Una muerte absurda. ¿Quiere usted pedir perdón a esta familia?" ha incidido Rufián.

Cuando el presidente valenciano en funciones ha respondido con una referencia general a "todas las familias por igual", Rufián ha dicho: "Le estoy preguntando por este crío de cuatro años. ¿Quiere pedir perdón?"

¿Dónde se encontraba Mazón "mientras este crío moría?", ha dicho Rufián acusando a Mazón de estar en el restaurante 'El Ventorro' y de haber rechazado llamadas de su consejera de Interior, Salomé Pradas.

"No mienta a las víctimas", le ha reprochado el diputado de ERC. "Nunca me he encontrado con alguien como usted. Jamás", ha dicho Rufián, antes de acusar a Mazón de negar los hechos sobre la realidad de la tragedia.

Según ha explicado al principio de la comparecencia, no contestó a llamadas de la exconsellera de Interior Salomé Pradas porque podía tener el móvil en la mochila o estar haciendo otras llamadas.

"No sé si estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, pero no cabe ninguna duda de que mi actitud es la contraria a la que se ha dicho en esta sede", ha asegurado al ser preguntado por la llamada de las 19:10 horas de Pradas que no contestó.

Ha recalcado que la consejera no le pidió autorización para enviar el mensaje de alerta, una decisión que, ha recalcado en varias ocasiones durante la comparecencia, no le correspondía a él. "Yo sí fui al Cecopi y no tenía previsto ir, tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión", ha respondido Mazón a la pregunta del diputado de Bildu Oskar Matute.

Mazón ha dicho que él sí fue al centro de emergencias, mientras que el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, no fue al Cecopi de su comunidad pese a que en Letur (Albacete) murieron seis personas.

Las víctimas en la calle: "No son muertes, son asesinatos"

Y mientras todo esto pasaba, las víctimas, que habían preferido oírlo desde la calle. Con pancartas y coreando consignas como "No son muertes, son asesinatos", y "nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia".

Entre los concentrados estaba Toñi García, vecina de Benetússer (Valencia), quien perdió a su marido, Miguel Carpio, de 63 años, y a su hija de 24 durante el temporal; cada vez que Mazón ha comparecido, "ha sido más indignante para los familiares de las víctimas". García ha acusado al presidente valenciano en funciones de "cinismo"; "no ha demostrado la dignidad y honestidad que sí han tenido los familiares de los afectados", ha añadido.