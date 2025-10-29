Los escenarios de la DANA, un año después

cuatro.com 29 OCT 2025 - 17:57h.

Los municipios con más fallecidos fueron Paiporta, Catarroja y Valencia capital y recordando las imágenes podemos entender un poco lo que sufrieron allí los vecinos.

Pero la DANA no sólo afectó a Valencia, también dejó su rastro en Castilla la Mancha.

Compartir







La mayoría de las muertes de la DANA fueron en la Comunidad Valenciana. Los municipios con más fallecidos fueron Paiporta, Catarroja y Valencia capital y recordando las imágenes podemos entender un poco lo que sufrieron allí los vecinos.

En Paiporta hubo 45 muertos. Su puente derribado como si fuera de papel da fe de la fuerza con la que bajaba el agua.

El perfil de las víctimas

En Catarroja hubo 25 fallecidos. Allí, los imágenes que nos han quedado en la retina eran los coches los que flotaban como papel. Y en Valencia capital fueron 17 vecinos fallecidos. De los 237 fallecidos, 229 fueron en Valencia. El 60% de los muertos en la DANA fueron hombres. Su edad media superaba los 70 años. Eran, en su mayoría, personas mayores con baja movilidad y de 12 nacionalidades distintas.

Después de un año, las imágenes que nos dejaba la DANA son difíciles de olvidar. El recuerdo de Sedaví, eran decenas de coches que se amontonaban a consecuencia de la riada. En Chiva, las casas cercanas al río, siguen destrozadas. En Paiporta aún recordamos los coches sumergidos bajo el agua. Todas ellas imágenes que nos hacen estremecernos 365 días después de aquella fatídica tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Pero la DANA no sólo afectó a Valencia. También dejó su rastro en Castilla la Mancha. Allí una persona murió en Cuenca y seis perdieron la vida en la localidad de Letur en el salvaje temporal. Los servicios de emergencia recibieron cientos de llamadas mientras todo se llenaba de barro y fuertes riadas. Los vecinos rendirán hoy homenaje a todos los que arriesgaron sus vidas para salvar las de otros, como los voluntarios y servicios de emergencia. A las siete se recordarán, informa Sofía Muñoz, a las seis víctimas en una misa. Dos de ellas, el matrimonio formado por Mónica y Jonathan, jóvenes vecinos de la localidad o Dolores, cuya casa ahora es solo un solar. 15 familias que lo perdieron todo siguen intentando salir adelante.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Los vecinos recuerdan ese día "como un infierno". Viendo cómo desaparecían ante sus ojos sus seres queridos. "Elena, me he quedado sin mi hermana", recuerda un vecino.

En Castilla-La Mancha se registraron más de 230 litros por metro cuadrado en pocas horas, arrastrando casas y puentes con una fuerza arrolladora. Esta tarde también hay dos actos en recuerdo de las víctimas de la DANA en Letur, informa Sofía Muñoz.

El valle del Guadalhorce en Málaga también sufrió el paso destructor de la DANA con un fallecido. Ana Martín ha querido ver la zona un año después. Pese a la alerta roja nadie pensó que el Guadalhorce se iba a desbordar. Cártama sufrió el primer impacto de la DANA. El pánico entre los vecinos era total. El agua lo sepultada todo mientras la gente en los tejados esperaba el rescate.

En Álora aún recuerdan la pesadilla. Se registraron más de 170 litros por metro cuadrado. "Muchas criaturas se quedaron sin casa, un desastre". Un tren de alta velocidad descarrillaba, el barrio lo inundaba todo. Y la gente a las 7 de la mañana ya estaba en los tejados intentando salvar su vida. El agua tan deseada en la zona se convirtió ese día en lo más temido.