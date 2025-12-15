El Vaticano, el último lugar de Europa en encender las luces de Navidad

El árbol de Navidad gigante del Vaticano y el pesebre en la Plaza de San Pedro se iluminaron durante una ceremonia de este lunes 15 de diciembre.

El árbol de Navidad, donado por las comunidades alpinas de Lagundo y Ultimo, en el Val d'Ultimo, se alza imponente sobre la plaza.

El Vaticano ha sido el más rezagado de Europa para arrancar la Navidad, cumpliendo con la tradición. Entre aplausos, acaban de celebrar el encendido de luces. El gigante árbol y el belén de la Plaza de San Pedro ya lucen iluminados tras una ceremonia tradicional que da inicio oficial a las celebraciones en el corazón de la Iglesia católica.

El árbol de Navidad, donado por las comunidades alpinas de Lagundo y Ultimo, en el Val d'Ultimo, se alza imponente sobre la plaza, mientras que el belén fue diseñado y desarrollado en la diócesis de Nocera Inferiore-Sarno.

La instalación presenta elementos arquitectónicos de la región de Agro Nocerino-Sarnese, como fuentes, patios y un baptisterio, dispuestos alrededor de la escena central del belén.