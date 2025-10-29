Victoria, que no estuvo con su marido ese día porque estaba trabajando, a veces desea haber estado con él.

Victoria nos cuenta el peor día y las peores llamadas de su vida.

Compartir







Victoria nos cuenta el peor día y la peor llamada de su vida. Fue el día de la DANA. En ella, al teléfono, escuchó cómo llamada a llamada el peligro era mayor para su marido Candi... hasta perderlo. Aquel día, él libraba estaba en su campo de Cheste. "Un besito cariño está pegando un tormentazo por aquí que ya veremos". Ahora Victoria lo que desea muchos días es haber estado con él ese día, no pudo por estar trabajando. "A veces pienso que mejor haber estado allí

La primera llamada cuando empieza a llegar el agua es a las 17:52. Victoria recuerda cómo su marido ya decía que "el agua se lo estaba llevando todo, gritando que se iban a ahogar, gritando muchísimo, que el agua se había llevado el coche...". Empezamos a llamar al 112. No me hacía con él por teléfono se cortaba la llamada

"La siguiente llamada dijo que tenía a Mambu a mi pitbull de casi 40 kilos en brazos. Se volvió a cortar. Empezamos a llamar al 112, a la Policía y la Guardia Civil de Cheste. Nadie nos cogió el teléfono".

"Yo pensaba que estaba en el tejado y que se iba a salvar"

Esta es la última conversación con su marido instantes antes de sonar la alarma. Eran las 20:10 horas. A las ocho me dijo que se había subido al tejado y que con eso salvaría la vida, y le dije "¿y los perritos?", y me dijo, "están aquí conmigo".

Victoria continúa su relato entre lágrimas.

"Y yo pensaba que estaba en el tejado y que se iba a salvar, pero luego me dijo que se estaba cayendo la caseta a trozos debajo de sus pies". Yo le decía, "cariño aguanta que van a ir a buscarte. Era mentira porque nadie nos cogía el teléfono, pero no le podía decir otra cosa. Me dijo que tenía mucho frío, miedo, que me quería mucho y que quería estar toda la vida conmigo. Esas palabras me sonaron a despedida".