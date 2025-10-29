DANA, un año de dolor y resiliencia: "Mi marido murió agarrado de mi mano"

Recorremos los puntos críticos de la DANA un año después

Los homenajes, los minutos de silencio y los testimonios emocionados se sienten en las calles de los municipios más afectados.

"Buenas tardes. La DANA está haciendo estragos a su paso por España. Y se espera que se intensifique en las próximas horas. Esto es Noticias Cuatro. Todo el norte de Valencia está en alerta roja. Las lluvias torrenciales han inundado ya varios municipios. Los bomberos han tenido que intervenir para rescatar a vecinos atrapados en torrentes. Buscan al conductor de un camión arrastrado por el agua. Los daños son cuantiosos y afectan a vehículos e inmuebles".

Así comenzaba un informativo en unas horas en las que no se preveía la catástrofe mortal que se avecinaba. La realidad superó todas las previsiones y dejó más de 200 muertos.

Todavía hoy los cuerpos de dos víctimas no se han recuperado. Tampoco el escenario de destrucción que dejó la riada. Miles de viviendas siguen hoy inhabitables, comercios y colegios no han podido abrir, ascensores que no funcionan... La normalidad, 365 días después, sigue muy lejos de recuperarse.

Esta tarde el funeral de Estado quiere rendir homenaje a las víctimas dejando a un lado las polémicas sobre la gestión. Mazón asistirá al funeral a pesar de que las víctimas han pedido que no lo haga. Donde no estará es en el saludo que tendrán los Reyes y Pedro Sánchez con algunas de las familias de los fallecidos. Hacemos un recorrido por las zonas más afectadas por la DANA de la mano de Manu Reyes, T Ramos,. M. Reyes y A. Sanchís.

En Paiporta recuerdan a Emilia y Salvador, arrastrados cogidos de la mano

Manu Reyes desde Paiporta desvela el estado de ánimo de los habitantes un año después. "Tenemos un luto lleno de homenajes. Como el que han hecho los vecinos a Emilia y Salvador, que fueron arrastrados por la DANA cogidos de la mano. Los vecinos y amigos se han acordado de ellos con flores y velas. Los daños en Paiporta siguen visibles aún, con el barro como compañero.

En Chiva, hace un año el barranco del Poyo comenzó a desbordarse. "Hace un año fue como si hubiera caído una bomba". 229 vidas. Cruzando las calles se encuentra a alguien que perdió a un ser querido. "No nos vamos a olvidar de ellos". Aplausos, llanto, dolor y recuerdo. Minutos de silencio sentidos.

En Picanya, las grúas aún reconstruyen lo que el agua se llevó. "Yo no quiero llorar porque no soy de llorar, pero....lo tienes ahí". Queda barro en las calles. En sus cristaleras se recuerda con fotos lo que pasó. Otros sienten el miedo. Es una cosa de miedo y aún lo tenemos en el coco. "No quiero ni acordarme, esta noche ni he dormido".

"Es complicado porque volvemos rememorar todo", dicen en las calles un año después.

Paiporta fue la zona cero de la tragedia, se recuerda sobre todo a los que han muerto. "Hace un año que murió mi marido ahogado en casa. Me tenía cogida de la mano y yo le decía no me sueltes Jesús, no me sueltes". Hay mucho dolor todavía en el ambiente.

Una sucesión de homenajes

Nadie ha olvidado en Valencia a los muertos de la DANA un año después. Diferentes municipios de la Comunitat Valenciana han rendido homenaje a las 229 víctimas mortales de la DANA del pasado 29 de octubre, con minutos de silencio en sus localidades, jornadas de luto y banderas a media asta, ofrendas florales y vigilias.

La Generalitat ha declarado un día de luto oficial, algo a lo que se han sumado otras ciudades y pueblos, especialmente aquellos más afectados por este desastre.

En concreto, han decreto esta jornada como luto oficial la ciudad de València, cuyas pedanías de La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo se vieron gravemente dañadas por esta DANA; Chiva o Sedaví, que ha decidido que el 29 de octubre sea día de luto oficial durante 12 años.

En Paiporta, situada en plena zona cero de la tragedia y donde se produjo el mayor número de víctimas mortales, son tres los días de luto decretados, al igual que en Catarroja, otro de los pueblos más afectados por la dana de hace un año.

Estos municipios, junto con otros muchos de toda la Comunitat Valenciana, han celebrado a las 12.00 horas minutos de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas de esta tragedia, que, en algunas localidades, han estado acompañados de homenajes florales o vigilias.

En València se ha celebrado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento, así como en las pedanías afectadas, y la alcaldesa, María José Catalá, ha participado en el acto celebrado en la alcaldía pedánea de La Torre, junto a bomberos y policías locales.

En Chiva, unas 200 personas se han concentrado frente al Ayuntamiento para recordar a las víctimas, donde el alcalde, Ernesto Navarro, ha señalado que "no hay nada que conmemorar ni nada que celebrar, pero sí que hay que recordar y agradecer".

Decenas de personas se han concretando también en Albal, donde han guardado un minuto de silencio y han celebrado un homenaje floral y con velas ante la puerta del Consistorio. Su alcalde, José Miguel Ferris, ha dicho que en un día como hoy están todos "con los nervios a flor de piel", pues "a todo el mundo se le remueve el corazón" al recordar todo lo que ocurrió hace un año y a quienes fallecieron.

Ha habido minutos de silencio en recuerdo de las víctimas y homenajes también en Benetússer, Sedaví, Catarroja, Torrent, Cullera, Quart de Poblet, Turís, Sueca, Paterna o Paiporta, municipios estos dos últimos que, además, celebrarán esta tarde una vigilia.

En Benetússer, además del minuto de silencio, se ha inaugurado el mural 'La memoria del agua' del artista valenciano Escif, en un emotivo acto en el que el vecindario asistente ha completado la obra con mensajes escritos en tiza en recuerdo de las personas fallecidas y en agradecimiento a la ayuda recibida.

En Sueca, el alcalde ha leído un manifiesto y ha anunciado que la plaza de la explanada del Casal Jove pasará a denominarse desde hoy Plaza del Voluntariado "como muestra de gratitud y agradecimiento más sincero del Ayuntamiento hacia todos los héroes y las heroínas anónimas de aquellos días".

Otros homenajes a las víctimas

Además de en los municipios, también se han celebrado homenajes y minutos de silencio por parte de algunas empresas y otras instituciones, como Les Corts Valencianes y las universidades.

Así, Consum ha guardado silencio en su sede y en las tiendas de las zonas afectadas durante 237 segundos, en recuerdo de las víctimas que dejó la dana del 29 de octubre en toda España, mientras que Ford ha parado un minuto en honor a las víctimas a las 11 horas, y volverá a hacerlo a las cinco de la tarde.

También ha habido un paro simbólico a las 12 horas en Metrovalencia y el TRAM d'Alacant, y la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València han convocado minutos de silencio a lo largo de esta jornada.