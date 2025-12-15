Beatriz Benayas 15 DIC 2025 - 21:20h.

En nuestro país, menos de la tercera parte de los jóvenes viven en pareja.

En el resto de Europa lo hacen la mitad.

Ojo a un nuevo estudio sobre las parejas en España. Cada vez es más difícil formar una y mantenerla. Esa frase que se escucha por la calle, esa de "el mercado está fatal", va a acabar siendo una realidad. Lo corrobora la última encuesta social europea.

En nuestro país, menos de la tercera parte de los jóvenes viven en pareja mientras en el resto de Europa, lo hace casi la mitad. La emancipación tardía por la crisis de vivienda y la inestabilidad laboral explica parte de esto, pero hay otro factor. La dificultad de las mujeres con estudios para emparejarse con personas del mismo nivel educativo, algo que sociológicamente es común buscar solo que nunca había habido tantas universitarias.

Mientras que tres cuartas partes de los hombres con carrera están con una persona con su nivel de estudios, apenas la mitad de las mujeres con estudios vive esa realidad y es algo que pasa más en España que fuera. En Alemania, el norte de Europa y la vecina Francia, en torno a siete de cada 10 mujeres que fueron a la universidad está con alguien que también fue. Conclusión, aquí faltan hombres con estudios para un mayor número de mujeres que esperan un match equitativo.