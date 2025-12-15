¿Por qué George Clooney no volverá a dar besos en el cine?

“He intentado seguir los pasos de Paul Newman: ya no voy a besar a ninguna mujer más”, confiesa la estrella.

George no se ve ahora besando a jóvenes 25 años más jóvenes que él en pantalla.

“He intentado seguir los pasos de Paul Newman: ya no voy a besar a ninguna mujer más”. Palabra de George Clooney. Al menos, así lo ha contado en una entrevista con el Daily Mail. El actor considera que ya no tiene edad para interpretar ese tipo de papel romántico en el cine, donde ha conquistado a Julia Roberts en 'Ocean’s Eleven' (2001) o en 'Viaje al paraíso' (2022); a Catherine Zeta-Jones en 'Crueldad intolerable' (2003); a Jennifer López en 'Un romance muy peligroso' (1998); o a Michelle Pfeiffer en 'Un día inolvidable' (1996).

Es verdad que Paul Newman decidió alrededor de 1971, durante el rodaje de Los indeseables, que ya no haría escenas románticas con otras actrices que no fueran su mujer, Joanne Woodward. Pero él tenía la ventaja de que su mujer era actriz.

No es el caso de George, que no se ve ahora besando a jóvenes 25 años más jóvenes que él en pantalla. Lo cierto es que, según sus propias confesiones, no es que las escenas de besos sean su fuerte. Aunque nadie lo pueda creer, ha tenido que rodar alguna de ellas casi 80 veces para lograr la idónea. El galán que ha enamorado a medio mundo ha tenido que escuchar cómo directores le decían "así no", a la hora de besar.

Galán consumado de Hollywood en su última película interpreta precisamente a una estrella de cine. En 'Jay Kelly' es una gran estrella de cine que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Porque todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo.

¿Le ocurre eso a George en su vida personal? El hombre que dijo que nunca volvería a casarse o tener hijos cambió de idea tras conocer a Amal Clooney. Se casó y ahora tiene dos mellizos Ella y Alexander, de ocho años. ¿Cambiará de opinión respecto a este nuevo propósito? Lo cierto es que todo indica que Clooney cierra una etapa de su carrera cinematográfica y deja las escenas de amor para las nuevas generaciones.