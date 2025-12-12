Esther convierte en un corto de Goya el dolor de la muerte perinatal de su bebé

Esther vivió el peor momento de su vida cuando sufrió la muerte perinatal de su bebé

Ahora ha convertido su dolor en un corto, Flocky, que va camino de los Goya.

Esther vivió el peor momento de su vida cuando sufrió la muerte perinatal de su bebé. Todo ese dolor lo ha convertido en un maravilloso corto que puede llegar a los Goya. De ser un tema tabú a abrir las puertas al diálogo. Un ser azul que enseña con orgullo le pone cara al viaje en solitario del duelo perinatal. "Flocky es el nombre del hijo que no nació", reconoce Esther. Ese hijo que estuvo en su vientre y con el que imaginó cosas., informan Carla Infiesta y Marta Alcázar.

Hace 10 años que Esther pasó por uno de los peores momento de su vida. "De un día para otro tienes una barriga enorme y al otro no está. Estaba congelada, no sabía qué hacer con mi trauma, quería que el público entendiera por qué es importante hablar de la pérdida de un embarazo". Un recorrido por las fases de un amor roto.

"El luto es largo porque ya quieres a esa persona, ya proyectas, ya estás viviendo con ese niño". Ahora, consigue darle voz a un tema que sufren miles de mujeres. En un mundo melancólico que conecta a la madre con su hijo que está por nacer.De ser un tema tabú a abrir las puertas al diálogo. "Si no lo hablas no hay prevención. Hubo hombres que me dijeron tras verla que ahora entendían lo que era el embarazo".

Este ser azul le pone cara al viaje en solitario del duelo perinatal. Una alegría animada que camina hacia los Goya.