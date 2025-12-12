El Pórtico de la Gloria cobra vida

El historiador Manuel Gago ha compartido este vídeo en sus redes sociales, todo hecho con Inteligencia Artificial.

Pertenecían al ayuntamiento de Santiago, pero la esposa de Franco se encaprichó de ellos y se los llevó a su residencia veraniega.

Compartir







Es el famosísimo Pórtico de la Gloria, cita obligada para todo aquel que visite Santiago. Gracias a la inteligencia artificial ha cobrado vida. Bajo música celestial, las puertas del Pórtico de la Gloria se abren. Apóstoles profetas y músicos cobran vida. El historiador Manuel Gago ha compartido este vídeo en sus redes sociales, todo hecho con Inteligencia Artificial. Hasta el mismo Apóstol Santiago nos dedica una tierna sonrisa. Figuras que cantan y profetas que señalan al cielo, informa Clara Martín.

Entre ellos están Jeremías y Ezequiel, dos figuras icónicas del Pórtico de la Gloria que vuelven a casa después de 70 años en el exilio. Son esculturas del siglo XII de la escuela del maestro Mateo. me parecen maravillosas, más de lo que tenía en mente.

Pertenecían al Ayuntamiento de Santiago, pero la esposa de Franco se encaprichó de ellos y se los llevó a su residencia veraniega. Ahora se exponen en el museo del pueblo gallego donde quedarán expuestas hasta encontrar una ubicación definitiva. Después de muchos años de lucha judicial, el pueblo gallego celebra por fin este hito histórico.