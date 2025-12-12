Jacqueline, la mujer que dice no a los padres que quieren comprar perros en Navidad

Sandra Mir 12 DIC 2025 - 17:39h.

Según la Real Sociedad Canina, uno de cada 4 perros se abandonan después de las navidades.

Jacqueline Lasry, criadora, es capaz de decir no a familias a las que no ve capacitada para tener uno.

Llega la Navidad, de nuevo hay que recordar que los perritos y los gatitos no son juguetes porque muchos acaban abandonados. De hecho, en enero, justo después de los regalos es cuando más animales se abandonan. Según la Real Sociedad Canina, uno de cada 4 perros se abandonan después de las navidades.

Es verdad que antes de las fiestas se adoptan al 16% de los perros, pero muchos no pasan ni dos meses con su nueva familia. Los abandonos suben casi un 2% en los últimos 5 años. La Real Sociedad nos recuerda que un animal es una responsabilidad para toda su vida y hay que tener claro lo que implica.

Precisamente hemos estado con una criadora a la que no le tiembla el pulso en negarles un cachorro a personas que no son aptas para convivir con ellos. Su nombre, Jacqueline Lasry, presidenta de la Fundación Impulso Futuro, que engloga a criadores responsables lleva 40 años criando camadas, y es varias veces campeona del mundo gracias a estos ejemplares. Ella tiene una cosa clara: es muy estricta con quién quiere llevarse uno de ellos a casa. Somete a los que vienen a por uno a un tercer grado.

Hay que ser capaz de decir no, un cachorro no es un juguete de Navidad

¿Qué tipo de casa tienes? ¿Qué horario laboral tienes?... Y es capaz de decir "un cachorro no lo veo aconsejable, porque se va a creer que es un regalo de Navidad, un juguete". Incluso cuando los niños lloran delante suya, algo que considera "aún peor, duro, vienen con toda la ilusión del mundo y les tienes que decir que no".

Ella quiere que los cachorros sean "tan felices como la familia, y al principio alerta de que los cachorros dan mucho trabajo al principio. "Tienes que ver lo que vas a ser capaz de hacer por ese perro. Hay que enseñarlos, 'educarlos', tener tiempo y un lugar adecuado para él y si se adapta a tu estilo de vida porque lo que no queremos es que se abandone a los perros".

Así lo hace cada vez que no ve posibilidades de que alguien pueda convertirse en un futuro dueño ideal. Tiene claro que antes de querer que un perro forme parte de nuestra vidas debemos tener tiempo, espacio, y paciencia y sobre todo tener muy claro que ellos no son un regalo de Navidad que se puede devolver, sin más.