Lamine y Aziz tienen su propio estudio de ropa reciclada en Barcelona: se llama Top Manta y con él ayudan a otros inmigrantes

Lamine y Aziz son un ejemplo de superación. De esas historias que merece la pena contar. No en vano, han pasado de ser manteros a sastres. Ahora tienen su propio estudio en Barcelona de ropa reciclada y ayudan a otros inmigrantes. Es hora de devolver a la sociedad. Inés López Gómez ha estado con ellos.

Lamne Sarr es fundador de Top Manta. "Supongo que antes de Top Manta no éramos nadie porque nadie nos respetaba ni nos conocía bien". Lamine y Aziz fundaron Top Manta como un sindicato de vendedores ambulantes. Con él han ayudado a más de 200 personas a dejar la venta ilegal de ropa y solicitar la residencia formal en España. Colaboran con la diseñadora Tania Marcial en una colección cápsula de 10 prendas. "Todo el mundo compra la ropa en 'fast fashion' y ellos tienen sus sastres y siguen haciendo las cosas como hace 60 años", señala la diseñadora.

Djibi: De la calle a trabajar con otros inmigrantes en esta empresa

Sin estudios, la vida de Djibi transcurría en la calle "siempre estaba vendiendo, en la calle". Su vida cambió de rumbo gracias a Top Manta que "me ha enseñado lo que necesito para mi vida".

Las prendas, diseñadas con lemas como 'La migración no es un delito' se pueden comprar en su tienda física. Llevar puestas su propias creaciones supone para ellos una felicidad evidente: "Cuando uso top manta me siento bien, guay...". Un proyecto que da oportunidades y razones para seguir luchando.