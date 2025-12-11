Alerta por los accidentes con patinete eléctrico entre los menores de 30 años

Marta Aguirregomezcorta 11 DIC 2025 - 15:42h.

A partir de enero será obligatorio en toda España tener un seguro de responsabilidad civil para circular con patinete eléctrico y llevar casco.

La edad mínima para circular con patinete eléctrico será de 16 años.

Compartir







Desde 2012, más de 3.100 pacientes de patinetes eléctricos han pasado por urgencias y los casos se han disparado desde hace cuatro años. Un dato da la alerta de lo que suponen los patinetes eléctricos hoy día en la circulación diaria y sus riesgos. El hospital Virgen del Rocío en Sevilla atiende a dos personas al día. 850 personas al año requieren ingresos hospitalarios por accidentes con patinetes eléctricos, informa Tatiana Domínguez.

Algunas imágenes de accidentes demuestran los diferentes riesgos a los que se enfrentan tanto los ciudadanos de a pie como los conductores de patinetes, que también tienen en los coches un riesgo evidente.

Una actividad de riesgo

Podemos ver cómo hay conductores de patinetes eléctricos que se llevan por delante a camareras, en ese indefinición que les hace pasear por calzada y por andén, según su conveniencia, ya que muchos de los conductores no se saben ni las normas de circulación. Y también cómo un vehículo atropella a un conductor de patinete cruza saltándose todos los carriles.

Montar en patinete eléctrico es casi una actividad de riesgo. Sus conductores, al menos, son consciente de ello. "Es posible que no te vea un conductor, o que se salte un paso de cebra... hay que ir con cuidado", y otros reconocen "que tenemos mala fama".

PUEDE INTERESARTE Guía práctica y efectiva para reducir tu factura de luz en otoño e invierno sin pasar frío

En ciudades como Sevilla este medio de transporte ha colonizado las calles. Amparo Fernández de Simón, del Hospital Virgen del Rocío, señala que "la mayoría de las lesiones se producen en los miembros superiores y en la cara. En menor medida pero que son muy importantes se producen lesiones cranoencefálicas que requieren ingresos hospitalarios". Los lesionados suelen ser personas jóvenes - de entre 18 y 30 años- en más de un 57% de los casos. "El casco es imprescindible", alerta Amparo Fernández de Simón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

A partir de enero será obligatorio en toda España tener un seguro de responsabilidad civil para circular con patinete eléctrico y llevar casco. La edad mínima para circular con patinete eléctrico será de 16 años.