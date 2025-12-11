Guía práctica y efectiva para reducir tu factura de luz en otoño e invierno sin pasar frío

Reducir la factura sin renunciar al confort es posible

Cómo saber cuál es la temperatura ideal en casa: consejos para no pasar calor ni frío y ahorrar en la factura

La llegada del frío suele venir acompañada también de un aumento en el consumo eléctrico. Al fin y al cabo la calefacción se enciende durante más horas, los días son más cortos y pasamos más tiempo en casa. Sin embargo, reducir la factura sin renunciar al confort es posible si se aplican medidas estratégicas y avaladas por organismos oficiales y expertos en energía. Estas son las claves prácticas —respaldadas por fuentes públicas verificables— para lograrlo este otoño e invierno.

Ajustar la potencia contratada: el primer paso olvidado

Uno de los errores más comunes y costosos para la factura eléctrica es tener más potencia contratada de la necesaria. Al fin y al cabo, disponer de una potencia contratada en exceso supone pagar un sobrecoste innecesario y la recomendación general es ajustarla a la realidad diaria de cada hogar.

La Organización de Consumidores y Usuarios pone cifras a esta afirmación, añadiendo qe cada kilovatio de potencia contratada de más cuesta casi 40 euros al año. Por eso, si no usas varios electrodomésticos a la vez o tienes una vivienda pequeña, reducir este parámetro puede significar un ahorro inmediato en el término fijo de la factura.

Sin embargo, es lógico que te preguntes aquello de ¿cómo saber cuánta potencia necesitas? Para este fin existen calculadoras online fiables (como la de CNMC o de las distribuidores oficiales), pero también se puede solicitar una prueba técnica a la distribuidora.

Calor eficiente: cada grado de más cuesta

Subir el termostato parece la solución más fácil cuando bajan las temperaturas, pero también es la más cara. Cada grado de más en invierno supone hasta un 7% de incremento en la factura. En este sentido, conviene tener en mente las temperaturas recomendadas por el IDAE para los hogares, que son de 19 a 21 °C durante el día y de 15 a 17 °C por la noche.

El truco está en mantener una temperatura constante y razonable, evitando picos y ajustes continuos. También ayuda instalar termostatos programables, que regulan automáticamente la calefacción según horarios o presencia en casa.

Además, no todo el calor debe venir del sistema de calefacción, sino que costumbres como cerrar puertas, usar alfombras, tener cortinas gruesas y burletes en ventanas y puertas reducen significativamente la pérdida térmica. Al fin y al cabo, un buen aislamiento puede reducir considerablemente tanto el consumo de luz como el de calefacción.

Iluminación y electrodomésticos

Con la menor luz natural en otoño e invierno, el uso de iluminación artificial se dispara. Pero no todas las bombillas consumen igual. Sustituir las halógenas por LED es un gesto simple con impacto directo. Según Selectra, cambiar todas las bombillas de una vivienda media a LED puede suponer ahorros del 80% en iluminación.

También conviene apagar luces cuando no se usen. Aunque suene básico, se cifra el ahorro en hasta un 20% si encendemos solo las necesarias.

En cuanto a los electrodomésticos, el IDAE y las principales distribuidoras recomiendan priorizar aquellos con etiqueta energética A+ o superior, especialmente si se trata de los de mayor uso: nevera, lavadora, horno y televisión. Aunque la inversión inicial sea mayor, la reducción en el consumo eléctrico a medio plazo es notable.

No hay que olvidarse en este sentido de los consumos fantasma. Todos aquellos aparatos en standby pueden llegar a comerse entre el 7% y el 11% del consumo anual según el IDAE. Desenchufar cargadores, regletas o el router por la noche suma en la factura.

En definitiva, que ahorrar en invierno no tiene por qué significar pasar frío, ni tampoco resignarse a vivir a oscuras. La clave está en optimizar lo que ya tenemos, y para ello podemos adoptar prácticas tan sencillas como ajustar la potencia contratada, controlar el termostato, evitar fugas de calor y elegir con inteligencia los aparatos eléctricos.

Estas medidas no solo mejoran nuestra economía doméstica, sino que contribuyen a reducir el impacto ambiental. En un contexto de incertidumbre energética y precios volátiles, aprender a gestionar la energía desde el hogar se convierte en un ejercicio de autonomía y responsabilidad. Porque en otoño e invierno, cada kilovatio cuenta… pero también cada decisión.