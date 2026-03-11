First Dates 11 MAR 2026 - 23:10h.

Mª Ángeles tiene 76 años y se define como una mujer "todoterreno". Lleva 8 años viuda y echa en falta una persona que la acompañe. En 'First Dates', busca una hombre educado. Su cita era José Antonio, un taxista jubilado de 75 años que asegura ser una persona "muy cariñosa, servicial y amante de los pequeños detalles". Motivo por el cual traía una rosa para la soltera.

"Veo un hombre guapetón. Me ha agradado", reconocía Mª Ángeles sobre su primera impresión del soltero. A él le pasaba lo mismo: "Me agrada su cuerpo, su físico, su forma de vestir, su cara... todo". Seguidamente, los solteros se sentaban en la mesa y comenzaban a conocerse en mayor profundidad.

Mª Ángeles, sobre la soledad de su cita: "Me da mucha pena"

Los solteros se sinceraban sobre su pasado amoroso y Mª Ángeles le hablaba a José Antonio sobre su viudez: "Mi marido falleció hace 8 años. Le salió cáncer de colón y duro 5 meses". También, la soltera le contaba a su cita que tiene 5 hijos y que todos viven muy cerca, a lo que él le confesaba: "Yo vivo solo y soy solito".

Una soledad sobre la que se sinceraba: "Durante el día estoy bien, pero llega las 7 de la tarde y ya se te cae la casa encima". Y es que, pese a que tiene 3 hermanos, ninguno de ellos vive cerca de él. "Me da mucha pena", aseguraba ella. "Me hace mucha falta una mujer para salir de viaje. Me gusta viajar, pero, ¿solo a dónde vas? No viajo por la soledad que tengo", reconocía él.

La decisión final de los solteros

La cita continuaba y Mª Ángeles sentía cada vez más que José Antonio no sería capaz de seguirle el ritmo: "Lo veo muy paradito. Hay que sacarle conversación". Después de que el soltero pagase la cuenta de ambos, a pesar de que ella estaba decidida a pagar su parte, ambos tomaban la decisión final.

El primero en responder era José Antonio: "Yo no tendría una segunda cita, tendría por lo menos veinte. Es una persona maravillosa". Seguidamente, ella contestaba: "Ay siento herirte, pero es que te quiero ya como amigo. El carácter mío es muy distinto al tuyo". "Puedo ser igual, si me das la oportunidad", respondía él. Unas palabras que no convencían a la soltera que se mantenía firme en su decisión.