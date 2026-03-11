First Dates 11 MAR 2026 - 23:10h.

Lucía tiene 72 años y es sanadora y curandera. "Dios me ha dado el don de sanar a la gente. A través de mi fe, se materializa Jesucristo en carne y hueso", explicaba. Una profesión sobre la que se interesaba Carlos Sobera y sobre la que ella confesaba: "Muchos famosos han pasado por mis manos como la duquesa de Alba". En 'First Dates', está buscando una persona de buen corazón, que entienda su religión y su profesión".

Su cita era Ramón, un empresario jubilado de 73 años. "Tengo muchas tablas. Sé cómo conquistar a una mujer", reconocía. Seguidamente, en la barra, los solteros se presentaban. "Eres una preciosidad", le decía él a Lucía. Sin embargo, ella no pensaba lo mismo: "No me gusta su aspecto", confesaba.

La tensísima cita de Ramón y Lucía

La cita entre Ramón y Lucía no empezaba de la mejor de las maneras. Y es que, nada más sentarse en la mesa, el soltero le decía a su cita que iban a pagar a medias: "20 pavos cada uno. Pagamos a escote porque no estamos para festivales". Algo que a ella no le hizo ni pizca de gracia: "¿Nada más sentarse dice vamos a pagar a medias? Falta de caballerosidad, de educación y de todo".

La tensión entre ellos continuaba en aumento cuando se ponían a hablar sobre sus creencias. "No estoy de acuerdo en cómo se ha convertido en una franquicia", aseguraba el soltero sobre la iglesia. Una opinión que ofendía a Lucía: "No me gusta que critique la iglesia porque soy muy católica y muy cristiana. He tenido mucha misiones reales con el señor y muchas sanaciones como para que este personaje venga ahora a denigrar a la iglesia".

"Respeto cualquier creencia, pero doy mi opinión, y se ve que mi opinión no ha gustado", afirmaba el soltero sobre su cita, quien se enfadaba aún más cuando Ramón le daba una "lección de anatomía femenina", tras preguntarle si había sido madre: "Aunque no tengas hijos, tienes el don de la maternidad dentro de tus células".

Lucía pone fin a su cita antes de tiempo

La camarera se acercaba a los solteros y Lucía le manifestaba su incomodidad con Ramón: "Cada vez que le digo algo, sale con una chorrada gigantesca. Las barbaridades que está hablando". "He intentado ser sincero, amable y cariñoso", se defendía él. A continuación, Carlos Sobera se acercaba a la mesa y Lucía tomaba una drástica decisión.

"Está hablando en términos soeces (...) No estoy a gusto no hay ninguna conexión de diálogo", le explicaba la soltera al presentador, quien inmediatamente le daba la opción de dar por finalizada la cita. Algo que ella aceptaba sin dudar. Una decisión que desconcertaba a Ramón: "¿En qué abre metido la pata que hasta incluso se haya podido ofender? No la he entendido".