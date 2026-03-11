Lara Guerra 11 MAR 2026 - 19:17h.

Partido Popular ha registrado este miércoles una Proposición de no Ley en el Senado con medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán

El Partido Popular ha registrado este miércoles una Proposición de no Ley en el Senado y una moción en el Congreso por el que se incorporarán medidas planteadas para hacer frente a los efectos económicos provocados por la situación internacional como la actual ocurrida en Irán.

Ana Vázquez, que forma parte de la mesa del nuevo programa de 'Todo es mentira' no ha dudado en recordar las medidas que ha planteado su partido: "La semana pasada ya Portugal había rebajado los impuesto a los carburantes, es decir, van adelantados. Han subido casi 40 céntimos en una semana el gasóleo, los impuestos claro que se pueden bajar. Las medidas que plantea el PP no son nada incoherentes, es bajar el IVA del 21% al 10%.".

Asimismo, la política asegura que "el 49,8% de los carburantes son impuestos, no me digas que esto no se puede reducir. Los tramos del IRPF, las deducciones por hijos...esto no es cargar contra las distribuidoras, esto depende de los impuestos y de lo que recaudan. Llevan desde que están en el Gobierno recaudando un 56% más gracias a la subida de los productos".

Ana Vázquez: "La Unión Europea acaba de denunciar a España por cobrar el IVA a los autónomos"

Por otro lado, de manera tajante confiesa que "sí pueden hacer algo, no tienen que esperar dos semanas más para que llegue el presidente del Gobierno al congreso y nos lo cuente. Habrá gente que ahora lo debe estar pasando mal, y estamos en invierno; y hay calefacción y luz; por eso pedimos eliminar el impuesto de generación eléctrica y el de la luz

Por último, desvela lo ocurrido con la Unión Europea y cómo va a afectar a nuestro país: "Una empresa de distribución de supermercados grandes ha desvelado que su margen es de un 4%; dime que puede bajar ese señor; en cambio los impuestos lo están pagando a un 21%. La UE acaba de presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia por cobrarle el IVA a los autónomos, es decir, y el Gobierno de España lo estaban haciendo. Lo van a seguir cobrando, pero ahora España está denunciado. Se debe bajar en elementos de primera necesidad, alimentos, gasóleo...Creo que el IVA a 0 va a beneficiar a todos, pero refractar irá por tramos, al igual que las bonificaciones por hijos