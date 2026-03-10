Donald Trump ha demostrado que puede decir una cosa y la contraria en cuestion de minutos.

El miedo a la guerra por parte de Europa dispara el comercio de armas en el mundo

Donald Trump ha demostrado que puede decir una cosa y la contraria en cuestion de minutos. Anoche amenazaba al régimen de los ayatolás a través de su red social. "Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos".

Sin embargo, poco antes, en su primera rueda de prensa desde el inicio del conflicto, llegó a decir que la guerra en Irán iba a acabar muy pronto, aunque en la misma frase advertía: de no ser así golpearemos con más fuerza. Una declaración, por cierto, que ha logrado bajar el precio del petróleo, informa Mamen Sala.

Después, en otra intervención, daba su enésima versión sobre por qué decidió bombardear Irán: habría atacado Estados Unidos en una semana. Y de nuevo hablaba de la posibilidad de dialogar con Irán.

Este mismo martes el presidente dejaba claro que "es posible" que inicie conversaciones con Irán para poner fin a la ofensiva lanzada por sorpresa junto a Israel contra el país asiático, si bien ha recalcado que "depende de los términos" y ha insistido en que "no está contento" con la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní.

"Escucho que están muy interesados en hablar", ha dicho, en referencia al Gobierno iraní, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News. "Es posible. Depende de los términos. Es posible, solo posible", ha manifestado, tras ser preguntado sobre si podría mantener contactos con altos cargos iraníes.

"Ahora no tenemos que hablar más, si lo quieres pensar así, pero es posible", ha recalcado el inquilino de la Casa Blanca, que ha insistido en que la operación 'Furia Épica' "supera con mucho las expectativas", antes de agregar que no cree que Jamenei "pueda vivir en paz" tras su nombramiento, anunciado tras el asesinato de su padre, Alí Jamenei, en la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Así, ha argumentado que la decisión de Washington de "golpear primero" permitió "acabar con el 50%" de los misiles iraníes. "Si no lo hubiéramos hecho, habría sido una pelea mucho más dura", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que "ningún otro presidente tuvo agallas para hacerlo".

"Si hubiéramos esperado tres días, creo que habríamos sido atacados", ha explicado. "Si se hubieran hecho con una bomba nuclear, la hubieran usado contra Israel y otras partes de Oriente Próximo", ha subrayado, a pesar de que Teherán ha dicho en numerosas ocasiones que no busca este armamento y de que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha manifestado que no hay pruebas de ello.

En este sentido, ha destacado que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, le trasladaron que Teherán contaría con suficiente uranio enriquecido para fabricar once bombas nucleares, unas palabras que le habrían sido trasladadas en el marco de las negociaciones que estaban siendo mantenidas con Irán antes del inicio de la citada ofensiva.

"Les dije que los iraníes no estaban siendo inteligentes, dado que habían dicho básicamente que tenía que atacarles. Tendrían que haber dicho: 'No vamos a construir un misil nuclear'", ha puntualizado, reiterando así los argumentos de Washington para lanzar esta nueva ofensiva contra Irán, que ha provocado un conflicto que se expande desde hace días en Oriente Próximo.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran, además de Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Cuando un periodista le pregunta a Trump sobre la contradicción entre lo que él había dicho -que la guerra está casi terminada- y sobre lo que dice su secretario de Defensa -que esto es solo el principio- el presidente de EEUU que pueden ser las dos cosas-.

El Pentágono afirma que Irán "está solo y perdiendo" la guerra

Porque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y hombre de la guerra sí que deja clara su postura. Sin tantos matices. De hecho, Pete Hegseth, ha afirmado este martes que "hoy será, de nuevo, el día más intenso de ataques dentro de Irán", unas palabras que llegan en el undécimo día de una ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, del que ha dicho que está "solo" y "perdiendo claramente" la guerra.

"En el Golfo los han abandonado, y sus aliados, Hezbolá, los hutíes y Hamás, están derrotados, son ineficaces o han quedado al margen. Irán está solo y está perdiendo claramente", ha afirmado durante una rueda de prensa en el Pentágono en la que ha hecho repaso a la marcha de la operación 'Furia Épica' para decapitar a la República Islámica y diezmar su capacidad militar, alegando que era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos e Israel.

Hegseth ha asegurado que "esta guerra cuenta con el apoyo de toda una generación" y ha explicado que a lo largo del día habrá "más ataques" norteamericanos, para los cuales "se enviarán más bombarderos y más cazas". Así, ha alertado de que "los bárbaros iraníes llevan años matando a soldados estadounidenses a través de grupos terroristas y ataques cobardes".

En este sentido, el jefe del Pentágono ha hecho hincapié en que Irán "está perdiendo" y ha recalcado que "saben que su Ejército está siendo mermado y aniquilado sistemáticamente", mientras que Estados Unidos está "ganando de forma decisiva" y "con una eficiencia brutal". Según ha indicado, Teherán está reduciendo los ataques y en las últimas 24 horas "ha disparado el menor número de misiles que ha sido capaz de lanzar hasta ahora".

En concreto, la ofensiva estadounidense ha golpeado más de 5.000 objetivos en Irán y los ataques con misiles de Teherán han caído un 90%, mientras que las acciones con drones se redujeron un 83%, según los datos que ha ofrecido, por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine.

El mando militar estadounidense ha confirmado ataques contra 50 buques navales de Irán desde el inicio de la guerra, tras indicar que los ataques a la Armada iraní buscan mantener la navegación marítima en puntos clave como el estrecho de Ormuz.

Sobre la respuesta de Irán, Caine ha indicado que Teherán "está luchando". "Lo respeto, pero no creo que sean más formidables de lo que pensábamos", ha indicado, sobre si Washington se había visto sorprendida por la capacidad de resistencia de Irán.

Sobre el plazo que maneja Washington para esta operación, Hegseth ha indicado que el Ejército estadounidense "no va parar hasta que el enemigo sea totalmente vencido", si bien ha negado cualquier paralelismo con la guerra de Irak, insistiendo en que "ya no estamos en el año 2003" y que la última palabra sobre la misión la tiene el presidente estadounidense, Donald Trump.

"No se trata de una misión sin fin como las que vimos durante la Administración de George W. Bush o Barack Obama. Nuestro presidente no lo permitirá, se ha opuesto a este tipo de misiones interminables y de dudoso alcance. Esos días han terminado", ha declarado, para recalcar que el objetivo es desde una "posición muy fuerte" ofrecer a Trump "el máximo número de opciones".

"Desde el principio no hemos dicho cuánto tiempo tomará. Nuestra voluntad es interminable y, en última instancia, es el presidente quien decide", ha subrayado, al tiempo que ha rechazado que la misión se centre en "la construcción de naciones o en expandir la democracia" --como sucedió con anteriores guerras participadas por Estados Unidos--. "Esa nunca ha sido la perspectiva que el presidente ha seguido en este asunto", ha indicado, antes de negar cualquier símil con anteriores misiones estadounidenses en Oriente Próximo.

Netanyahu dice que están rompiendo los huesos a Irán y esta amenaza con eliminar a Trump

Mientras tanto, EEUU sigue movilizando sus bombarderos B-52. Entretanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, avisa: "Les estamos rompiendo los huesos y solo es el comienzo".

La Guardia Revolucionaria también advierte: la guerra solo terminará cuando Irán lo decida. Y Larijani le dice a Trump que tenga cuidado, que esta vez el eliminado puede ser él