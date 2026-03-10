En vídeo: Un concejal del PSOE de Aranjuez lanza un vaso de café al portavoz de VOX

La agresión se produce en mitad de una acalorada discusión previa a un pleno del Ayuntamiento de Aranjuez

Sale a la luz el vídeo que demuestra la agresión sufrida por un portavoz de VOX en Aranjuez a manos de un concejal del PSOE, quién en mitad de una acalorada discusión en la reunión previa a un pleno del ayuntamiento, le lanza un vaso de café.

Hace dos semanas, en mitad de una reunión previa al pleno municipal de Aranjuez, la tensión se apoderó, una vez más de la situación, y en mitad de un intercambio de insultos entre David Esteban Fernández, concejal de VOX y José María Cermeño, concejal del PSOE le lanzó un vaso de café. Tras un intercambio de insultos, en el que Fernández fue tachado de fascista y respondió con un “Eres un vago” e inmediatamente vio como un vaso de café venía directo a su persona.

El café impactó contra la pared, pero el concejal de VOX se puso en pie directo hacía el socialista y un representante de Más Madrid tuvo que intervenir para frenar un enfrentamiento mayor.

José María Cermeño, concejal del PSOE, negó los hechos sucedidos hace un par de semanas, pero tras salir a la luz el vídeo que demuestra la versión del político de VOX, ha convocado una rueda de prensa con la intención de dimitir de su cargo. Minutos antes de la rueda de prensa en la que el concejal del PSOE podría presentar su dimisión, Esteban Fernández, el concejal de VOX agredido, ha intervenido en directo en ‘En boca de todos’: “Creo que se les acaba el argumento, ven el auge de VOX y ya no saben qué más hacer”.

Según ha explicado, la discusión vino por una opinión sobre la necesidad de: “Una C3 digna para nuestros vecinos porque no paramos ver colas de gente en el autobús porque la gente no confía en el tren”. Además, ha explicado que él, solo le llamó vago: “Yo lo que le llamo a él es vago y parece que esto es lo que desencadena esta reacción” y niega que le amenazara de muerte: “En absoluto”.

Respecto a los insultos que el recibió, Fernández ha vuelto a enumerar los insultos recibidos y asegurar que es una constante en los plenos: “Nos insultan, nos interrumpen…”. Cree que el socialista debería dimitir: “Creo que debería dimitir el concejal que intentó agredirme y su portavoz”.

Nacho Abad ha querido saber más datos sobre el concejal socialista y el representante de VOX ha sido tajante: “Es una persona liberada sindical, parte de familia del partido comunista de Aranjuez y poco más sé de él. Sé que en su época de adolescente ya era un matón, como lo es Óscar Puente…”.

Los colaboradores de ‘En boca de todos’ han explicado que el socialista puede enfrentarse a una pena de un año porque estamos ante un delito de atentado a la autoridad. Respecto a la autoría de las imágenes, Fernández asegura que las imágenes se han grabado desde un teléfono móvil en la pantalla del ordenador en el que se ven en directo las imágenes de la cámara de seguridad.

José María Cermeño, concejal del PSOE, presenta su dimisión tras la agresión

Óscar Blanco, portavoz del PSOE y otros representantes municipales han realizado una rueda de prensa en la que han comunicado la dimisión del concejal socialista. Además, han querido reconocer su trayectoria de años como concejal del partido y su gran labor a la ciudad de Aranjuez.

Los socialistas han aprovechado su intervención para denunciar el clima de tensión y amenazas al que se siente sometidos: “Llevamos más de un año sometidos al insulto permanente de la extrema derecha y hay un clima en los plenos y en las reuniones informativas que es insoportable…”. Insisten también en la manipulación del vídeo difundido y en la insistencia de amenazas muy graves.