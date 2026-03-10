Lara Guerra 10 MAR 2026 - 00:40h.

Mujer afectada por la ley aborto de Texas desvela su duro testimonio en 'Fuera de cobertura'

'Fuera de cobertura' llega con una nueva temporada llena de reportajes desde dentro y fuera de nuestra fronteras. En el primer programa nos desplazamos hasta Texas junto a Alejandra Andrade para descubrir cómo las políticas ultraconservadoras han impactado en cada uno de sus ciudadanos. Otro de los temas que más preocupan entre ellos es la ley del aborto, en el que 'la práctica del aborto podrá sancionarse con cárcel y multas de hasta 100.000 dólares'.

La presentadora conoce a una de las personas habitantes de Texas, afectada por esta ley. Sobre su historia: "Me quedé embarazada hace tres años, estábamos muy felices. Cuando estaba de 20 semanas, la doctora me dijo 'Samantha, lo siento pero tu bebé va a morir. Ella tiene anencefalia'; que significa que la cabeza no tiene cráneo. 'Ella va a morir en tu tripa cuando nazca', me aseguró".

Asimismo, la afectada explica que "cuando estuve allí, estaba llorando y me dijo 'pues, aquí en Texas la ley prohíbe el aborto. No puedo ayudarte'. Asimismo, recuerda que no tenían dinero suficiente como para acudir a otro estado; su marido además podía "meterse en problemas" si la acompañaba.

La ciudadana de Texas: "El estado apeló y perdimos"

Después de su nacimiento, Andrade recuerda la dura situación a la que tuvo que enfrentarse: "Todos los días me levantaba con mi hija moviéndose y sabía que se iba a morir. Yo tenía que hacer cosas normales y mentalmente era demasiado. Cuando nació no tenía cráneo y cuando yo miré a mi hija se asfixió hasta morir y murió. Es muy injusto porque debería haber sido tratada con dignidad y darle misericordia y la compasión que ella merecía".

Por último, asegura que se han unido varias mujeres para poder luchar contra esta ley del aborto: "Hemos demandado al estado de Texas; comenzamos siendo cinco mujeres y después se unieron más al pleito. Luego el estado de Texas apeló y perdimos. El fiscal del estado de Texas cuando yo hablaba de mi hija él estaba llorando; después se limpió las lágrimas como una puñalada por detrás. Él sabía que lo estaba haciendo mal, pero también tenía que hacer su trabajo. Estamos luchando pro el resto de mujeres y espero que haya un cambio".