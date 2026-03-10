Lara Guerra 10 MAR 2026 - 00:15h.

Docente que sobrevivió a un tiroteo en una escuela revive lo sucedido conmocionado: "Decidí dejar la enseñanza"

Migrantes indocumentados hablan sobre cómo evitan ser pillados por la policía de Texas ante el temor de las redadas: "Hay un grupo de WhatsApp"

Compartir







'Fuera de cobertura' llega con una nueva entrega donde analizamos el estado gobernado por Greg Abbott; una década de políticas ultraconservadoras que ha tenido un gran impacto en sus ciudadanos.

Uno de los temas más preocupantes es el permiso de armas a jóvenes de 18 años; y es que muchos de sus habitantes no comprenden este permiso tan diferente frente al de por ejemplo, la edad mínima de 21 años para entrar a una discoteca. Esta incomprensión se une aún más al recordar los numerosos tiroteos que suceden colegios; unos hechos que se llevan la vida de muchos niños y docentes inocentes.

Alejandra Andrade habla con uno de los colegios protagonistas de estos sucesos tan horrorosos. Estos niños de una escuela de Texas tenían aproximadamente 8 o 9 años, la más mayor tenía 11. Asimismo, los que sobrevivieron fueron 10: "Algunos de estos niños, a veces, no pueden ir a la escuela todavía...tienen que dormir en la cama con sus padres, es horrible", detalla el dueño de uno de los periódicos que publicó la noticia".

Uno de los trabajadores de Avalde Leader News recuerda que pusieron la portada completamente en negro y confiesa a la periodista el motivo: "Tienes que saber también que la hija de nuestros reportero murió en el ataque; fue una de las víctimas. Una pesadilla que pensamos que no fue realidad".

Sobre la libertad de armas, se reitera en lo irónico que es que para comprar el alcohol sean 21 años frente a los 18 que se piden para conseguir las alarmas: "Hay que cambiar la ley. Tenemos 500 millones de armas en este país. Eso es más de un arma para una persona".

Alejandra Andrade descubre la historia de uno de los docentes afectados por un tiroteo: "Me dispararon en el brazo y la espalda"

Sobre los alumnos que tenía a su cargo, Adrade detalla que "de mi clase fui el único superviviente. Tenía 11 alumnos. Después de esto que me pasó decidí dejar la enseñanza y abrir una tienda. Les echo de menos, piensas que los vas a volver a ver porque estuve un mes en el hospital pues no pude ir a los entierros de ellos"

Tras esto, Alejandra y Alfonso se dirigen hasta la tienda para descubrir más a fondo la historia: "Yo llevaba 17 años en la enseñanza y ahora no puedo...ese día estábamos allí y les puse una película; escuchamos algo fuerte y les dije que se pusieran en el suelo; debajo de la mesa. Era muy tarde para hacer algo y solo vi el disparo del rifle; a mi fue en el brazo. Todos los huesos los perdí, tengo un hierro. Pasaron 30 o 40 minutos y me volvió a disparar, pero esta vez en la espalda. La policía tardo 70 minutos".

A nivel psicológico, el que fuera profesor del colegio confiesa sus secuela psicológicas: "Trato de hacer cosas con las plantas, pinto cosas...intentó estar ocupado para no pensar en aquel día. Queremos que suba la edad para tener ese tipo de armas".