Secuestra a su mujer tras enterarse de que ha comenzado una relación con otro hombre

La víctima consigue escapar del secuestro enviando una nota manuscrita por la ventana

En directo desde el barrio de Besòs en Barcelona, Tatiana Márquez nos ha dado los detalles del secuestro de una mujer de 45 años en su propia casa, a manos de su marido y con el consentimiento de sus cuatro hijos.

Según han informado las autoridades, la mujer de 45 años había estado retenida en el interior de su propia casa durante dos semanas contra su voluntad. Al parecer, el marido descubrió que acababa de comenzar una relación con otro hombre y decidió encerrarla en casa y quitarle el móvil.

La reportera de ‘En boca de todos’ ha preguntado en el barrio para conocer mayores detalles, pero hay un gran hermetismo e incluso, han recibido una agresión en directo: “Han tirado una fruta y por suerte, por dos metros no le han dado al cámara”. Al parecer, los cuatro hijos de la víctima eran conocedores del secuestro y solo podía salir a la calle en ocasiones contadas y acompañada para evitar que pudiera hablar con nadie.

La mujer consiguió lanzar por la ventana una nota manuscrita de auxilio y la casualidad quiso que llegara a manos de su nueva pareja, quién avisó a las autoridades. El secuestrador ya ha pasado a disposición judicial.