El doctor Camacho analiza en 'Cuarto Milenio' este extraño caso dentro del sonambulismo

Iker Jiménez profundiza en ‘Cuarto Milenio’ sobre un tema complejo del que hay muy pocos expertos. Para ello, cuenta con el doctor Tomás Camacho (experto en toxicología y responsable de análisis clínicos Vithas Red), quien nos habla de un apartado dentro del trastorno del sueño que se denomina sonambulismo asesino.

Para comenzar, en doctor Camacho que dejar claro que, para hablar de sonambulismo y de otros trastornos del sueño, y entenderlos, hay que saber que el sueño tiene diferentes fases: NO REM (donde el organismo se recupera físicamente) y REM (donde soñamos), que se repite cada hora y media. Para hablar del sonambulismo asesino, nos centramos en las fases NO REM, las que ocurren en el sueño profundo.

En esta fase NO REM, se producen tres trastornos: sonambulismo, terrores nocturnos y despertar confuso. Por otro lado, el doctor Camacho detalla las tres fases que se encuentran dentro de esta fase NO REM (1, 2 y 3) y la tercera es el sueño profundo: “Cuando estamos en esta fase NO REM, estamos muy dormidos. Si alguien nos despierta, estamos confusos. Y, a continuación, pasamos a fase REM”.

“El sonambulismo es un error que hace que pasemos bruscamente del sueño NO REM al despertar. En vez de ese despertar bruscamente, uno se queda en un estado de sueño vigilia”, explica el doctor. Las personas sonámbulas no recuerdan nada de lo que hacen durante este estado porque tienen desactivados la corteza prefrontal (donde está el juicio, por eso no son conscientes) y el hipocampo (donde está la memoria).

Pero hay tres zonas que están activadas: la corteza visual del occipital (por eso deambulan), una parte motora y la amígdala cerebral (donde están las emociones). La cosa es que el sonambulismo es, en sí, un sistema de alarma y por eso se pueden llegara producir casos de violencia, aunque hay que aclarar que son casos excepcionales. Si se le intenta despertar, puede reaccionar de manera brusca con movimientos estereotipados.

El porcentaje es mínimo, apenas un 2% de las personas sonámbulas pueden tener comportamientos agresivos, sobre todo cuando alguien interfiere. Cuando la cosa es más grave y se produce un asesinato, es complicado juzgarlo porque se tiene que demostrar que la persona estaba inconsciente mientras se cometía el crimen.

Casos reales de sonámbulos que cometieron un crimen

El doctor Camacho comparte con los espectadores de ‘Cuarto Milenio’ varios casos de personas que cometieron distintos crímenes mientras estaban en un estado de sonambulismo. Además, por otro lado, escuchamos el testimonio de Randy Herman Jr., un joven condenado por un asesinato en estas circunstancias: “Estaba confuso, no sabía qué estaba ocurriendo. No lo hice a propósito, ella era una persona que me importaba, era una amiga íntima”.

“Mi mente estaba como aturdida. Cuando el doctor Edwing dijo por primera vez la palabra ‘sonámbulo’, se me pusieron los pelos de punta. En ese momento, para mí, el sonambulismo era ir a la cocina dormido a tomar un vaso de agua. Hay una gran diferencia entre eso y apuñalar a alguien veinte veces”, es parte de su estremecedor testimonio.