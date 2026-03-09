La reacción de Carlo Angrisano desata las dudas en Risto Mejide sobre el verdadero motivo de su dimisión

El exsecretario general de Nuevas Generaciones, Carlo Angrisano, asegura en 'Todo es mentira' que el motivo de su dimisión viene de que está "cansado de la deriva que estaba teniendo el Partido Popular". Sin embargo, es su reacción cuando Risto Mejide saca el tema de si es cierto o no que el partido rechazó su petición para entrar en las listas para ser eurodiputado lo que desata las dudas en el presentador.

"Eso no tiene nada que ver", es su primera respuesta. Y es que Risto Mejide no señala que tenga algo que ver con su dimisión puesto que lo que quiere saber es la veracidad de la información. "Se habló y ya está pero es que no tiene nada que ver con mi decisión. Prácticamente todos los puestos orgánicos terminan estando en una lista u otra, se hablan estas cosas... Y yo estaba pero que muy contento laboralmente estando como asesor en el Parlamento Europeo", se justifica.

Es la noticia de 'El País' la que afirma que lo pidió, se lo concedieron pero, en los últimos tiempos, dejó de ejercer sus funciones por pasar mucho tiempo fuera de España. "Es un bulo, evidentemente", insiste el entrevistado. De hecho, considera que esta información "desvía del foco" de que "muchísimos jóvenes están enfadados con el PP".

No obstante, es cuando asegura que nunca pidió serlo cuando las dudas del presentador se desatan puesto que previamente se lo había confesado. "A ver, es que se está desviando el foco", contesta. Una declaración que hace saltar a Risto Mejide.

"No me gusta que me digan sobre lo que tengo que hablar o no"

Al no darle una respuesta a quién fue quien inició las conversaciones para que entrase en las listas como eurodiputado y, además, contestarle que no le gusta "hablar de cosas orgánicas en público", Risto Mejide responde tajante: "A mí no me gusta que me digan sobre lo que tengo que hablar o no en una entrevista. No es una cuestión orgánica, es una cuestión importante para saber si la decisión que has tomado podría formar parte de una venganza contra tu partido. Contéstame a la pregunta y luego veremos el sentido".

"Estás en tu derecho de no contestarme pero, evidentemente, deja muchísimas dudas sobre los verdaderos motivos de tu renuncia. Allá tú, eso es como manejes tú tu comunicación", le señala el presentador ante la falta de una respuesta concreta.