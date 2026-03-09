Risto Mejide pilla a Susana Díaz intentando evitar dar su opinión sobre Ana Redondo y, finalmente, se acaba sincerando

Este pasado sábado, 7 de marzo, el alegato de la ministra de Igualdad Ana Redondo a favor de Pedro Sánchez ha sido ampliamente criticado por estar cargado de elogios hacia el presidente del Gobierno.

"Gracias, Presidente. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo", aclamaba en un acto de campaña celebrado en Soria.

Un hecho que han comentado en 'Todo es mentira' pero del que Susana Díaz ha pasado desapercibida hasta que Risto Mejide ha escuchado lo que la colaboradora comentaba durante la promoción del estreno de 'Fuera de cobertura'.

"Como bien sabe mi compañera Susana Díaz, no trabajo el 'off the record'", le señala en directo. Y, aunque la senadora socialista no estaba hablando con él en ese preciso instante, al presentador no le importa: "Me da igual, yo te he oído por aquí 'Uf, menos mal que ha cambiado de tema porque si no me tocaba opinar".

La sinceridad "absoluta" de Susana Díaz

"No me ha gustado. Creo que no era ni oportuno el día, ni la persona que lo hizo. Creo que no nos ayuda ni a nosotros, ni al PSOE, ni a Pedro que la ministra de Igualdad hiciera eso. No me ha gustado", se sincera Susana Díaz.

Y es que este momento tan criticado, a la senadora socialista le ha producido un sentimiento de "pudor". "Pienso que a él, en su foro interno, tampoco le ha gustado", añade la colaboradora.

Tras haber opinado sobre el suceso, Susana Díaz resalta al presentador: "Tú te has dado cuenta que, después de mi momento trágame, mi sinceridad absoluta". Razón por la cual Risto Mejide le pide un aplauso a su colaboradora.