Lara Guerra 20 FEB 2026 - 19:27h.

Después de que 'El Confidencial revele que existan nuevos documentos que señalan a Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización y Acción Electoral del PSOE, por presunta evasión fiscal. Se ha mencionado a su vez, que esto podría haber ayudado a Susana Díaz en las primarias contra Sánchez en 2017.

En este contexto, Susana Díaz, se pronuncia desde el plató de 'Todo es mentira': "Lo hemos pagado carísimo y parece ser que hubo gente que no jugó limpio con nosotros. Yo he dicho estos días que no miro al pasado con rencor, pero lo que tengo es la dignidad de haber hecho las cosas bien y bueno, no gané pero el tiempo juzgará lo que cada uno aportó. Ahora todos los hombres del presidente eran míos, anda ya".

Ante esto, Ana Vázquez asegura que "Susana siempre mostró una coherencia ya veces le costó disgustos apoyar cosas distintas. Ahora esto ay es juego sucio y lo que quedó demostrado es que Sánchez trincó en las primarias. Me duele por Susana porque es una tía de partido y lo hace con esta cautela".

Susana Díaz: "Me arrepiento de haber retirado del juzgado aquella denuncia en el año 2021"

Asimismo, la socialista deja claro algo que ha mencionado en más ocasiones: "Me arrepiento de una cosa...de haber retirado del juzgado aquella denuncia en el año 2021, la primera vez que Risto me lo preguntó, le dije que no quería hacer daño al partido, pero con todo lo que he visto después creo que debería haberla mantenido"

Sobre si Cabezón debería dimitir, la militante del PSOE asegura que "si hubiera sido él y es mentira me hubiese querellado. Máximo Huerta duró un cuarto de hora, lo único que le pasó es que el cambio de Montoro pues lo hizo conforme a la normativa anterior que la posterior. Si yo no estoy de acuerdo con algo que me afecte pues tendría que denunciar".

Por último, Díaz confiesa que "creía que estábamos todos cumpliendo con la normativa y mirar para atrás solo sirve para sentir dolor. Me duele, y tengo toda la tristeza del mundo pero, sé que hice lo que creía que era lo mejor para el partido y para mi país. Lo he pagado caro".