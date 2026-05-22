La prima y la madre de la víctima grabaron la situación y aseguran que el menor no estaba obligada a identificarse

Ketty Garat, sobre la imputación de Zapatero: “En el PSOE están esperando más detenciones”

Compartir







Los agentes aseguran que el menor de 13 años estaba robando, pero la familia asegura que solo estaba tirando piedras y que fue brutalmente detenido. El Ayuntamiento de Manresa defiende la proporcionalidad de la intervención policial, pero las imágenes muestran a un menor sangrando.

Lina, Salma y Zineb, amiga, prima y madre de un menor de 13 años han denunciado en ‘En boca de todos’ el supuesto abuso policial en la detención de un niño que simplemente se negó a mostrar su identificación, que no está obligado a llevar encima. Todo sucedía el pasado domingo en la Feria de la Ascensión de Manresa (Barcelona) cuando los agentes intentaban localizar a unos menores que supuestamente habían sido denunciados por agredir a los feriantes con piedras.

Los agentes aseguran que estaba robando, pero la familia asegura que solo estaba tirando piedras y que es inocente. En las imágenes se muestra al menor sangrando por la boca, supuestamente por un rodillazo recibido de parte de uno de los agentes. Aseguran que podría existir racismo y que también fue golpeado con la porra. A los pocos minutos llegó una segunda patrulla, pero la situación de caos fue la misma. La familia ha denunciado a los agentes por una detención que consideran demasiado agresiva.

El Ayuntamiento de Manresa ha lanzado un comunicado en el que defiende: “La proporcionalidad prevista y atendiendo a un entrono lleno de gente como son las ferias de Manresa”. La prima del menor y la persona que grabó la situación, asegura que la situación no fue así y que el Ayuntamiento está equivocado. Ellas apoyan el trabajo de la policía, pero en este caso denuncian abuso: “El día anterior, sábado, hubo unos grupos de niños que estaban dedicándose a tirar piedras a la feria, algo que denunció el dueño de la Feria… El domingo estaban intentado localizarlos, pero mi primo dijo que no podía identificarse porque es un niño de 13 años y no lleva el DNI encima…”.

¿Debe un niño de 13 años llevar el DNI encima?

Carlos Segarra ha querido explicar si un menor de 13 años está obligado a llevar el DNI encima o no. El DNI es obligatorio a partir de los 14 años, pero la ley cambia cuando la persona es extranjera, quiénes tienen que ir perfectamente identificados sea cuál sea su edad. Cuando se detiene a un menor, se llama a sus padres o se le lleva a comisaría si no lo localizan hasta hacerlo.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ