Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’: “Ha hecho el recorrido al menos en tres ocasiones”

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En directo desde la puerta del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’, ha informado del intercambio de documentación que un hombre estaba realizando entre la sede del PSOE en Ferraz y el despacho del expresidente socialista, en cuyo interior estaba Gertrudis, la secretaria también imputada.

Tras conocer la llegada de Gertrudis, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero e implicada también en la ‘Operación Tibet’, al despacho del expresidente, ‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta allí para intentar hablar con ella e informar de la última hora sobre el registro del expresidente del PSOE.

A la espera de poder ver la imputada, Leticia Santos ha informado del sospechoso comportamiento de un hombre que había entrado y salido hasta tres veces de la sede del PSOE, justo enfrente del despacho, y que había entrado en el mismo con una carpeta con documentación: “Es una carpeta marrón de cartón reciclado, ha hecho el recorrido al menos en tres ocasiones, no creo que sea publicidad”.

Así es Gertru, la secretaria investigada de José Luis Rodríguez Zapatero en la ‘Operación Tibet’

Mercedes Serraller, periodista de ‘Artículo 14’, ha conectado con Nacho Abad para contar quién es Gertru, la mujer de confianza de Zapatero e investigada también en la ‘Operación Tibet’. Es secretaria de Zapatero desde el año 2.000, es una fiel colaboradora del expresidente y pieza clave en la supuesta trama investigada. El juez ha solicitado hasta su cacheo corporal por si pudiera esconder algún dispositivo durante el registro del despacho. Es una fiel militante junto a su hermana que es alcaldesa de un pueblecito de la Comunidad de Madrid y ella también ha estado en las listas de ayuntamientos de la capital.

Joan Guirado, periodista ‘ABC’, sobre el sumario del caso Plus Ultra: “Un ministro que lo era entonces y lo es ahora, y el nombre de otro que no lo era entonces…”

Joan Guirado, periodista del ‘ABC’ ha conectado en directo con Nacho Abad para contarnos quién es Gertrudis, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2.000 y que también ha sido imputada en la ‘Operación Tibet’, por su papel fundamental en la ejecución de las órdenes del expresidente. Además, nos ha adelantado que en el auto del caso aparecen dos ministros socialistas: “Un ministro que lo era entonces y lo es ahora, y el nombre de otro que no lo era entonces…”.

José María Olmo, jefe investigación ‘El Confidencial’: “No iban buscando una caja fuerte en el despacho de Zapatero”

El jefe de investigación de ‘El Confidencial’ ha conectado con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para darnos la última hora sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la implicación de Pedro Sánchez en la destitución de José Luis Ábalos.