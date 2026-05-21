‘En boca de todos’ vive en directo la persecución de tres carteristas en Sevilla: “Leña al mono”
Francisco, el caza carteristas, sobre la agresión a un turista: “Yo los pongo a bailar. La policía les para tres o cuatro veces y no les hacen nada”
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En directo y a la carrera, Cristina Barba, la reportera de ‘En boca de todos’ ha protagonizado junto a Francisco, el caza carteristas de Sevilla, la persecución de tres delincuentes que estaban robando a los turistas asiáticos en el centro de la capital andaluza.
Tras recibir un chivatazo y la imagen de los tres carteristas, Francisco ha salido corriendo por las calles de Sevilla junto a la reportera de ‘En boca de todos’ para detener a los tres ladrones. A golpe de silbato y sin parar de gritar, Francisco sigue luchando para acabar con la delincuencia en las calles de su ciudad: “Hay tres carteristas ahí pegando palos que van detrás de los asiáticos”.
Nacho Abad le ha pedido que parara un segundo para preguntarle por una actitud que no le había gustado nada. Francisco vuelve a la carga, pero esta vez se le va de las manos y agrede al supuesto carterista por las calles de Sevilla. El presunto ladrón le está grabando, Francisco se pone nervioso y acaban agrediéndose. Parece que Francisco ha cambiado el silbato por las agresiones físicas con manchas de pintura o empujones, ¿Se le ha ido de las manos?
Respecto a esta agresión, Francisco ha sido contundente: “Claro, yo los pongo a bailar. La policía les para tres o cuatro veces y no les hacen nada. Yo hago el trabajo que no hace la policía… Hace tres meses, la policía enganchó a tres rumanos…”, ha intentado explicar el caza carteristas, para terminar, explicando que el policía acabó sancionado con seis meses de servicio por frenar a uno de ellos.
La reportera, casi sin aliento, ha explicado que Francisco era muy apreciado en la ciudad: “Es un justiciero, la gente le saluda y le aplaude”. Francisco estaba nervioso y ha cortado la conexión para ir detrás de los carteristas al grito de: “Menos miedo y más cojones, leña al mono”.
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