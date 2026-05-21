Francisco, el caza carteristas, sobre la agresión a un turista: “Yo los pongo a bailar. La policía les para tres o cuatro veces y no les hacen nada”

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En directo y a la carrera, Cristina Barba, la reportera de ‘En boca de todos’ ha protagonizado junto a Francisco, el caza carteristas de Sevilla, la persecución de tres delincuentes que estaban robando a los turistas asiáticos en el centro de la capital andaluza.

Tras recibir un chivatazo y la imagen de los tres carteristas, Francisco ha salido corriendo por las calles de Sevilla junto a la reportera de ‘En boca de todos’ para detener a los tres ladrones. A golpe de silbato y sin parar de gritar, Francisco sigue luchando para acabar con la delincuencia en las calles de su ciudad: “Hay tres carteristas ahí pegando palos que van detrás de los asiáticos”.

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Nacho Abad le ha pedido que parara un segundo para preguntarle por una actitud que no le había gustado nada. Francisco vuelve a la carga, pero esta vez se le va de las manos y agrede al supuesto carterista por las calles de Sevilla. El presunto ladrón le está grabando, Francisco se pone nervioso y acaban agrediéndose. Parece que Francisco ha cambiado el silbato por las agresiones físicas con manchas de pintura o empujones, ¿Se le ha ido de las manos?

Respecto a esta agresión, Francisco ha sido contundente: “Claro, yo los pongo a bailar. La policía les para tres o cuatro veces y no les hacen nada. Yo hago el trabajo que no hace la policía… Hace tres meses, la policía enganchó a tres rumanos…”, ha intentado explicar el caza carteristas, para terminar, explicando que el policía acabó sancionado con seis meses de servicio por frenar a uno de ellos.

La reportera, casi sin aliento, ha explicado que Francisco era muy apreciado en la ciudad: “Es un justiciero, la gente le saluda y le aplaude”. Francisco estaba nervioso y ha cortado la conexión para ir detrás de los carteristas al grito de: “Menos miedo y más cojones, leña al mono”.

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