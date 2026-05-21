Cristina explica en ‘En boca de todos’ la dramática situación que vive tras pedir el divorcio a su marido

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Tatiana Márquez se ha desplazado hasta la localidad de Rota en Cádiz para conocer la dramática situación de Cristina, una mujer que tras más de un año divorciada tiene que seguir viviendo con su marido, a quién le tiene que pagar una pensión compensatoria porque lleva 17 años sin trabajar: “Desidia laboral dice el juez”.

Desde que Cristina pidió el divorcio por lo contencioso su vida se ha convertido en un cumulo de sospechosas coincidencias: ha desaparecido su pasaporte, le han echado arena en el depósito del coche, se ha disparado el gasto de luz y agua… Coincidencias que coinciden con el hecho de que su marido se niegue a abandonar la vivienda familiar obedeciendo la sentencia judicial.

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Pidió el divorcio en 2023 y se lo concedieron en enero de 2025, pero de ese momento está batallando para que su ex cumpla con la sentencia y abandone la vivienda. No recurre la sentencia, pero va de abogada de oficio en abogado de oficio para evitar marcharse. Los únicos ingresos de su exmarido son los de la pensión compensatoria de 180€ que ella tiene que pagarle mensualmente de los 1.000€ que cobra.

Cristina asegura que su ex lleva 17 años sin trabajar y que sus únicos ingresos son los que ella le da, pero que no tiene ninguna minusvalía: “Desidia laboral dice el juez”. Asegura también que tiene una buena herencia que tiene bloqueada para que ella no tenga acceso a ese dinero.

Nacho Abad ha querido conocer los detalles de la convivencia y ella le ha explicado que comparten la cocina, pero que ha tenido que poner candados en su baño y dormitorio por: “Miedo psicológico, de acoso, de acoso por cosas que se rompían, desaparecían…”.

Carlos Segarra, letrado y expolicía, le ha recomendado poner una demanda por desahucio en precario para conseguir que su marido sea expulsado de la vivienda.

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