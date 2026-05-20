La dependienta del comercio en la que el presunto asesino compró un cartón de vino asegura que estaba atemorizada

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‘En boca de todos’ ha tenido acceso en exclusiva a las últimas imágenes con vida de la mujer de 33 años asesinada a manos de su pareja en Figueras. Unas imágenes en la que se le ve junto a su asesino comprando un cartón de vino en un pequeño comercio. El entorno de la víctima asegura que la joven estaba: “Sin alma, sin vida”.

A plena luz del día y con total sangre fría, un español de 48 años acababa con la vida de su pareja en un parque de Figueras, de quién tenía una orden de alejamiento por maltrato, y se ponía a lavarse las manos en una fuente hasta que los propios vecinos se daban cuenta de lo sucedido y le detenían hasta que llegó la policía.

Jordi Juliá ha tenido acceso a las últimas imágenes de la joven de 33 años entrando en una tienda cercana en compañía de su pareja y posterior asesino. En las imágenes se ve a la joven separada de su pareja, quién procede a comprar un cartón de vino. La dependiente de la tienda asegura que la mujer estaba muerta de miedo: “Ella no decía nada, a él lo vi nervioso, a ella la vi con mucho miedo, la noté con terror”.

El entorno de la joven asegura que en los últimos días: “Se la veía sin vida, sin alma, la estaba consumiendo”. Esa misma mañana, la pareja tenía un juicio rápido por un episodio anterior por maltrato en el que fue condenado. Al parecer, el agresor salió en libertad a las 13:00 horas y tan solo una hora y cuarto después acabó con la vida de su pareja. Ella había denunciado la situación de terror que vivía en su casa, había sido condenado y se saltó la orden de alejamiento.

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