cuatro.com 19 MAY 2026 - 15:32h.

"Cuando hablamos de organización criminal es que hay una reiteración de delitos, Plus Ultra es el principal beneficiado, pero hay más", según el juez.

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La Audiencia Nacional investiga al expresidente y a varias personas de su entorno, pero Dani Montero, Investigación Noticias Cuatro, ¿por qué? ¿Cómo empieza todo esto y sobre todo, hasta dónde llega?

Es el 8 de diciembre de 2025. El expresidente Zapatero se reúne con el empresario Julio Martínez. Dice que han quedado para correr. Son amigos, los dos mantienen importantes relaciones con Venezuela y además Julio Martínez es asesor de la compañía Plus Ultra. Pero además de todo eso, Martínez, por medio de una empresa, es la persona que pagó casi 700.000 euros a Zapatero en cinco años por unas supuestas asesorías que ZP dice que son legales.

La Audiencia Nacional considera que esos pagos son ilegales y que Zapatero es el líder de una organización criminal.

Cuando hablamos de organización criminal es que hay una reiteración de delitos, Plus Ultra es el principal beneficiado, pero hay más. El juez habla de una estructura en la que participaría su secretaria, María Gertrudis Alcázar, un hijo de un senador del PSOE, y algún otro empresario. Estamos hablando que en Plus Ultra había dos tramas de presión, una de Ábalos, exministro, y otra de ZP. La estructura de presión de Zapatero tomó un papel dominante logró el contrato, según el juez, y que se le pagara un dinero que son estas supuestas asesorías que dice Zapatero.

Pero esto va más allá de las fronteras españolas

Dice el juez que Zapatero impulsó la creación de una sociedad en Dubai para que firmara un contrato con Plus Ultra para pagar el 1% del rescate, que serían 530.000 euros. Hay una familia venezolana Amaro Chacón especializados en temas de minas que querían contratos con el Gobierno venezolano y ahí Zapatero también habría actuado con el Gobierno venezolano en el extranjero, pero habría cobrado esas supuestas mordidas en España como trabajos legales suyos o de sus hijas.

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Zapatero ha mantenido siempre que los pagos respondían a supuestas asesorías legales para clientes que él desconocía. Pero la tesis de los investigadores es distinta: que el dinero corresponde supuestamente al tráfico de influencias cometido por el expresidente para que se conceda ese rescate de 53 millones de euros.