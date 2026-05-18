Juan Pedro Valentín: "El PSOE no conecta con su electorado y el PP tendrá que normalizar su relación con Vox"

Juan Pedro Valentín considera que Pedro Sánchez no tiene hoy "incentivos para adelantar las elecciones generales"

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Con los resultados de las elecciones en Andalucía -con una victoria que no ha llegado a la mayoría absoluta de Juanma Moreno (53 escaños) y el peor resultado de la historia del PSOE (28 escaños), ya son cuatro elecciones en cuatro comunidades con cuatro derrotas para el partido socialista en menos de 5 meses. El primer descalabro fue en Extremadura. Miguel Ángel Gallado dimitió después de conseguir apenas 18 escaños, 10 menos que en los comicios anteriores. Después vino Aragón, con Pilar Alegría como candidata que igualó su peor resultado histórico: 18 escaños, 5 menos. En Castilla y León el PSOE ganó dos procuradores, pero también perdió una elecciones que ganó Mañueco con el PP. Y el último, Andalucía, con el paupérrimo resultado de la número dos del Gobierno de Sánchez, María Jesús Montero.

Se ha cumplido el ciclo electoral autonómico y ahora queda un año para que volvamos a las urnas. Siempre que Sánchez no adelante las generales. Pero como señala Juan Pedro Valentín, director de Noticias Cuatro, "a la vista de los resultados, no parece tener alicientes para hacerlo. Sánchez ha visto cómo su partido no solo ha perdido sino que no ha competido en ninguno de estos territorios, de hecho en tres de ellos (Extremadura, Andalucía y Aragón) han obtenido el peor resultado histórico. El PSOE no conecta con los electores con los mensajes actuales".

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Lo que no se sabe es si habrá, llegado a este punto un cambio de estrategia. "Veremos. De momento, el cacareado riesgo de que Vox entre en los gobiernos autonómicos no ha funcionado. Puede que el PSOE quiera que en este año esos gobiernos PP-VOX descarrilen y decir aquello de os lo dije véis como esto era muy malo, pero puede que eso no ocurra y los ciudadanos se acostumbren a esa coalición. La última bala que le quedaría a Sánchez en ese sentido sería: "¿De verdad queríes a Abascal como vicepresidente del Gobierno?"

Mientras, parece claro también a la vista de los resultados en Andalucía es que el PP va a necesitar a VOX para gobernar. "Ha quedado claro y estas cuatro elecciones lo acaban de demostrar, las urnas han sido tozudas. Obviamente al PP le gustaría gobernar en solitario, pero lo normal es que el PP quiera ya normalizar esta situación. Sería algo así como convencer a los votantes de que es mejor que Abascal esté en el Gobierno y que salga Sánchez de La Moncloa"

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Un año les queda también al resto de partidos de izquierda. "Parece que hay electores a la búsqueda de una fuerza política. Adelante Andalucía acaba de doblar a la hegemónica IU que encarnaba Maíllo. La izquierda del PSOE no es homegénea en España, es localista. Llevan años uniéndose por razones electorales y volviéndose a desunir después. El elector prefiere al alternativo al oficialista. Como resumen: La derecha está muy sólida y la izquierda está desmovilizada".