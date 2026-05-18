Se busca a la expareja de la novia del cantaor quién pudo acabar con su vida nada más salir de prisión y con la ayuda de otros dos hombres

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Sus últimos acordes, su última canción… Matías de Paula no lo sabía, pero esa fue su última actuación. Tan solo unas horas después, era asesinado a plena luz del día y en mitad de la calle supuestamente por la expareja de su novia. Una testigo de los disparos, en directo en ‘En boca de todos’.

Las autoridades buscan al exmarido de la actual pareja del cantaor, un hombre que sigue en libertad, que acababa de salir de prisión y que nada más pisar la calle a cabo un plan muy estudiado porque llegó en coche al lugar de los hechos, disparó a bocajarro al cantaor flamenco y se subió en el vehículo en el que le esperaban otros dos hombres.

Cristina Barba, reportera de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta Villanueva de la Serena en Badajoz, para conocer la versión de los vecinos y testigos del asesinato del cantaor flamenco. Victoria, testigo del asesinato del cantaor Matías de Paula, ha explicado que ella escuchó los disparos mientras paseaba su perro: “Escuché disparos y pensé que estaban matando pájaros… Una desgracia muy grande, es muy buena gente, yo conozco a la madre…”.

Le ha explicado a Nacho Abad que desconocía el móvil del crimen, pero que sí había podido estar con la madre del músico y que estaba destrozada porque todo sucedió prácticamente en la puerta de su casa: “Dicen que es un crimen amoroso, pero yo tampoco sabía eso… La madre de Matías, una mujer estupenda, está hecha polvo… Ella vive ahí mismo y oirían todo…”.

El presunto asesino está en busca y captura, pero todavía se desconocen muchos datos de la investigación. No sé sabe por qué estaba en prisión, pero sí que su pareja era víctima de violencia de género. No sé sabe por qué cometió el asesinato, pero sí que lo hizo con otras dos personas que le esperaban en el coche.

En el plató, Sonia Ferrez se ha preguntado por la mujer expareja del hombre que apretó el gatillo: “¿Dónde está la mujer? ¿Está protegida?”.

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