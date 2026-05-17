El PSOE lograría su peor resultado histórico con entre 26 y 29 escaños y un 22,5% de apoyo en las urnas

Moreno encadenaría su segunda mayoría absoluta en Andalucía

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El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo en Andalucía con mayoría absoluta y entre 56 y 59 diputados con el 44,8% de los votos y el PSOE lograría su peor resultado histórico con entre 26 y 29 escaños y un 22,5% de apoyo en las urnas, según un sondeo electoral de Sigma Dos para la FORTA.

Vox obtendría entre 13 y 15 escaños con el 13,2% de los votos mientras la coalición Por Andalucía --que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda-- repetiría en cuarto lugar con entre cinco y seis diputados y un 7,3% de apoyo liderada por Antonio Maíllo. Adelante Andalucía duplicaría sus dos parlamentarios actuales hasta lograr entre cuatro y cinco con el 6,8% de los sufragios de la mano de José Ignacio García, que releva a Teresa Rodríguez como cabeza de candidatura.

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De acuerdo con esta encuesta, Moreno encadenaría su segunda mayoría absoluta en Andalucía mejorando incluso el resultado de hace cuatro años --el sondeo le asigna 1,5 puntos más-- mientras que el PSOE profundizaría su retroceso en el que tradicionalmente había sido su gran granero de votos en toda España. El PP sería la fuerza más votada en las ocho provincias con el PSOE en segundo lugar en todas ellas.

Sondeo para El Español

Otro sondeo de Sociométrica para 'El Español' sí deja en el aire la mayoría absoluta del PP-A, al que asigna entre 54 y 56 escaños, mientras que el PSOE registraría un rotundo retroceso cayendo de sus 30 parlamentarios actuales a entre 23 y 25 con María Jesús Montero como candidata en su peor resultado histórico en autonómicas.

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Vox podría repetir sus 14 diputados actuales o alcanzar incluso 17 en el mejor dato de la horquilla, mientras que Adelante Andalucía podría convertirse en cuarta fuerza del Parlamento andaluz con entre siete y nueve escaños --ha tenido dos en la última legislatura-- superando a Por Andalucía, que con Antonio Maíllo al frente obtendría entre seis y ocho escaños, creciendo también respecto a sus cinco diputados.